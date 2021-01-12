Gre-Nal se aproxima e Edenilson manda recado: 'Está na hora de vencer'

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

De olho na queda de rendimento do São Paulo, o Internacional voltou a sonhar com a conquista do Brasileirão e sabe que o seu rendimento precisa ser impecável para ultrapassar o Tricolor e reassumir a liderança.

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Em meio a sequência de jogos, um dos confrontos será contra o Grêmio, adversário local que tem sido uma pedra no sapato Colorado.

O confronto está marcado para o dia 24 de janeiro no Beira-Rio e Edenilson, um dos principais jogadores do elenco, sabe que apenas a vitória interessa diante do maior rival.

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‘A gente sabe o quanto mexe com o torcedor. Às vezes eu brinco com o pessoal que estou cansado de falar que a última vitória foi com um gol meu. A gente precisa vencer o quanto antes. Sabemos que o Grêmio está sempre brigando como nós, mas acho que no próximo (duelo) ambos chegam iguais, equilibrados. Mas está na hora de vencer o clássico. O torcedor espera isso’, afirmou no ‘Bem, Amigos’.