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futebol

Gre-Nal se aproxima e Edenilson manda recado: 'Está na hora de vencer'

Colorado não vence o maior rival desde 2018 e sonha em quebrar o jejum no próximo dia 24...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 16:23

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 16:23

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
De olho na queda de rendimento do São Paulo, o Internacional voltou a sonhar com a conquista do Brasileirão e sabe que o seu rendimento precisa ser impecável para ultrapassar o Tricolor e reassumir a liderança.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Em meio a sequência de jogos, um dos confrontos será contra o Grêmio, adversário local que tem sido uma pedra no sapato Colorado.
O confronto está marcado para o dia 24 de janeiro no Beira-Rio e Edenilson, um dos principais jogadores do elenco, sabe que apenas a vitória interessa diante do maior rival.
+ Ninguém quer o Brasileirão! Tropeço de líderes inspira memes entre os torcedores
‘A gente sabe o quanto mexe com o torcedor. Às vezes eu brinco com o pessoal que estou cansado de falar que a última vitória foi com um gol meu. A gente precisa vencer o quanto antes. Sabemos que o Grêmio está sempre brigando como nós, mas acho que no próximo (duelo) ambos chegam iguais, equilibrados. Mas está na hora de vencer o clássico. O torcedor espera isso’, afirmou no ‘Bem, Amigos’.
A última vez que o Internacional bateu o Grêmio foi em outubro de 2018. Na ocasião, Edenilson fez de cabeça e o Colorado levou a melhor por 1 a 0.

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