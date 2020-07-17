Gre-Nal pode acontecer fora de Porto Alegre

No começo da semana, a Federação Gaúcha de Futebol confirmou que o estadual volta a acontecer na próxima quarta-feira e oficializou que a retomada será por conta de Internacional e Grêmio, o maior clássico do Rio Grande do Sul.Apesar de definir os times, horário da partida e data, o Gre-Nal só não tem local. A prefeitura de Porto Alegre ainda observa com muito cuidado os protocolos de saúde e deve tomar uma decisão até o fim da semana.
Inicialmente, o confronto está marcado para o Beira-Rio, mas se a prefeitura vetar o estádio, FGF e Inter terão que optar por outro estádio no interior do Rio Grande.
Treinos Coletivos
Apesar da possível restrição aos jogos na capital, Inter e Grêmio já disputam coletivos no CT. O Tricolor chegou até a firmar um acordo com a cidade de Santa Catarina, mas desistiu após ter a autorização da prefeitura de POA para realizar treinos táticos.