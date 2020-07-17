Gre-Nal pode acontecer fora de Porto Alegre

No começo da semana, a Federação Gaúcha de Futebol confirmou que o estadual volta a acontecer na próxima quarta-feira e oficializou que a retomada será por conta de Internacional e Grêmio, o maior clássico do Rio Grande do Sul.Apesar de definir os times, horário da partida e data, o Gre-Nal só não tem local. A prefeitura de Porto Alegre ainda observa com muito cuidado os protocolos de saúde e deve tomar uma decisão até o fim da semana.