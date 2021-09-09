Grazi completa 200 jogos, e Corinthians goleia por 10 a 0 no Paulistão Feminino

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

Na última quarta-feira, no histórico dia em que Grazi completou 200 jogos com a camisa do Corinthians, o Timão goleou o Realidade Jovem por 10 a 0 na Fazendinha. Miriã marcou três, Jheniffer, Poliana e Pardal fizeram dois cada, e Diany completou a goleada para seguir na liderança do Paulistão Feminino.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em um jogo praticamente de ataque contra defesa, o Timão começou em cima e aos 17, após cobrança de escanteio de Diany, Pardal desviou para o fundo da rede, abrindo o marcador na Fazendinha. Quatro minutos depois, Jheniffer sofreu pênalti em jogada individual e, na cobrança, Pardal tocou com categoria, no cantinho, para aumentar o placar e deixar seu segundo gol no jogo.

Foram precisos mais seis minutos para Cacau receber bola por elevação, acreditar na jogada e ganhar a bola na linha de fundo. Livre, ela rolou para Jheniffer bater de chapa, no gol vazio, fazendo o terceiro do Timão. Incansáveis, as corintianas só eram paradas em entradas duras da equipe do Realidade Jovem. Mesmo assim, buscavam o gol a todo o momento e, aos 37 minutos, Miriã recebeu no meio-campo, avançou até a área e mandou para a rede.No fim da primeira, aos 41 minutos, foi a vez de Bianca Gomes tomar a bola e encontrar a Jheniffer na área, livre, para empurrar para o gol, marcando o quinto gol das alvinegras ainda nos primeiros 45 minutos.

Quando a bola voltou a rolar, aos sete minutos, Miriã fez grande jogada pela direita e cruzou para Diany, de chapa, na entrada da área, completar de primeira e colocar o sexto gol no placar da Fazendinha. Em cima do Realidade Jovem a todo o momento, Grazi recebeu bola cruzada na área aos 11 minutos. A cabeçada ficou na defesa, mas na sobra Bianca Gomes brigou e viu a bola ficar com Poliana, que bateu forte para ampliar a goleada alvinegra.

Aos 35, Diany levantou bola na área em tiro de escanteio e, livre, Poliana se antecipou na primeira trave para desviar e marcar seu segundo gol no jogo, o oitavo do Timão na Fazendinha. Em um fim de jogo eletrizante, aos 43, Miriã recebeu na frente e fez o nono. Três minutos mais tarde, novamente a camisa 15 escapou em velocidade e, em chute cruzado, fechou o marcador em 10 a 0.