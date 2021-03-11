Grato Michael explica por que abriu mão da lua de mel e não se vê fora do Flamengo: 'Espero render mais'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Contratado como revelação do Brasileirão de 2019, Michael não repetiu as boas atuações pelo Flamengo em sua primeira temporada com o Manto. O atacante, contudo, está dedicando-se ao máximo para retribuir a confiança da diretoria e o apoio dos companheiros em 2021. Tanto que abriu mão de parte das férias e de sua lua de mel, se reapresentando antes do previsto no Ninho do Urubu.

Em entrevista nesta quinta, Michael explicou a decisão de retornar antes aos treinos e participar do início do Carioca ao lado dos garotos do Sub-20 do Fla.

- Esse retorno será de grande importância no final. Abri mão de projetos com a minha esposa. Tive apenas cinco dias, fui casar, mas voltei porque eu quero estar aqui. Gosto de estar aqui. Esse clube fez coisas por mim que poucos sabem. Esse grupo fez coisas por mim que eles nem sabiam. A gratidão que tenho por esses atletas, essa diretoria e o Dr. Tannure. Eu quero estar aqui, vou me esforçar para ficar aqui e vou dar o meu melhor. Espero render mais do que rendi e ter mais oportunidades de fazer aquilo que sei fazer de melhor.Assim como Michael, o técnico Rogério Ceni também antecipou o retorno às atividades no CT e, desde o início desta semana, está acompanhando o trabalho de Maurício Souza no comando da equipe Sub-20. O goleiro Hugo Souza também se reapresentou mais cedo e está treinando com o grupo.

O elenco principal tem a apresentação prevista para a próxima segunda-feira, dia 15. Portanto, o Rubro-Negro ainda enfrentará o Fluminense, neste domingo pela terceira rodada da Taça Guanabara, com a equipe alternativa. Até agora, os "Garotos do Ninho" venceram as duas partidas contra Nova Iguaçu e Macaé.Confira outras respostas do atacante Michael, do Flamengo, nesta quinta-feira:Oportunidade de atuar neste início do Estadual com os 'Garotos do Ninho'

É uma oportunidade única. Se apresentar antes e ter essa chance foi realmente o que eu quis. Queria estar aqui. Ter uma sequência de jogos neste início é muito importante, são meninos bons, alegres e com muito potencial. Espero ajudar eles e eles me ajudarem, para assim ter um boa sequência durante o ano também.

Ausência da torcida no Maracanã

Não acredito que fez falta só para mim, mas para todos nós. Todos sentimos falta da torcida. O Maracanã, com a torcida, é totalmente diferente. Joguei contra e a favor. Eu vi o quanto era bom e gostoso estar aqui com a torcida incentivando. A gente sente muito falta da torcida. Espero que essa pandemia possa acabar logo, que a gente possa vacinar logo as pessoas para que a gente possa ter a torcida do lado novamente.

Opção de ser emprestado por conta da falta de sequência

Ser emprestado não acho a melhor opção. Não cheguei aqui à toa. Trabalhei muito e trabalho todos os dias. Se for pegar o elenco do Flamengo, tem muita qualidade. Hoje sou reserva dos quatro melhores atacantes do Brasil e tenho que respeitar cada um deles, como respeito, pois são boas pessoas, bons atletas e o que aprendo com eles todos os dias é bom para a minha carreira e bom para o meu futuro. Ouço os conselhos, respeito cada um deles. Espero minha oportunidade para exercer minha função, que é jogar futebol.

Avaliação da primeira temporada pelo Flamengo