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Grande rede varejista é a nova patrocinadora de Grêmio e Internacional

Tricolor e Colorado acertaram com o Grupo Americanas para fazerem a exposição da marca em ambos os uniformes...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 13:58

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 13:58

Crédito: PABLO NUNES/Photo Premium/Lancepress!
Os dois clubes de maior popularidade na Região Sul do país, Grêmio e Internacional, tem um patrocínio novo segundo informação divulgadas pelo portal 'Uol'. Trata-se do Grupo Americanas, rede varejista que fechou acordo para ter as suas marcas exibidas na camisa tanto do Tricolor como do Colorado em acordo propositalmente fechado com ambos para aumento de alcance da iniciativa.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Questões relacionadas a valores e tempo de contrato não foram divulgadas, mas a ideia é de que produtos como as Lojas Americanas, americanas.com ou a plataforma de pagamentos Ame sejam inseridas em um espaço do uniforme das duas equipes.
A ideia é de que a exposição esteja em caráter bem mais discreto do que ocorre, por exemplo, com o acordo de longa data que Grêmio e Internacional possuem com o Banco do Rio Grande do Sul (Banrisul), entidade que estampa o patrocínio master.
Além do Banrisul e agora do Grupo Americanas, os times possuem acordos conjuntos de patrocínio em vigência com a casa de apostas Betsul, o operador de planos de saúde Unimed além da provedora de internet Vero.

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