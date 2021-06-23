Grande rede varejista é a nova patrocinadora de Grêmio e Internacional

Os dois clubes de maior popularidade na Região Sul do país, Grêmio e Internacional, tem um patrocínio novo segundo informação divulgadas pelo portal 'Uol'. Trata-se do Grupo Americanas, rede varejista que fechou acordo para ter as suas marcas exibidas na camisa tanto do Tricolor como do Colorado em acordo propositalmente fechado com ambos para aumento de alcance da iniciativa.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Questões relacionadas a valores e tempo de contrato não foram divulgadas, mas a ideia é de que produtos como as Lojas Americanas, americanas.com ou a plataforma de pagamentos Ame sejam inseridas em um espaço do uniforme das duas equipes.