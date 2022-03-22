'Grande jogador'! Abel Ferreira elogia Patrick de Paula no Botafogo e diz: 'Grande negócio que o Palmeiras fez'

Um negócio bom para todos. Assim que Abel Ferreira definiu a transferência de Patrick de Paula para o Botafogo. O treinador do Palmeiras comentou sobre a saída do meio-campista no programa "Roda Vida", na TV Cultura, na noite desta segunda-feira.+ Patrick de Paula já fala como jogador do Botafogo, vai ver o jogo contra o Fluminense e pensa em Libertadores

– Minha função é escolher. A Fifa diz no regulamento que só podem jogar onze (jogadores), só podem entrar cinco e para o banco só podem ir 23. O Palmeiras tem 27 jogadores. Tem que sobrar para alguém (ficar fora). No ano passado tínhamos determinados volantes e fomos buscar mais dois, o Jailson e o Atuesta, aumentou a concorrência. Só podem jogar dois naquela posição e tenho seis - afirmou.

Patrick de Paula surgiu com destaque em 2020 - inclusive, foi um dos protagonistas no título paulista naquele ano. Porém, foi perdendo espaço desde a chegada de Abel Ferreira e até ficou fora da lista dos inscritos para o Mundial de Clubes.

– Estamos falando de jovens. Todos nós já tivemos 17 anos, 18 anos, viemos de baixo, ouvia tudo o que o outro dizia para aprender, mas às vezes quando chegamos a uma postura não queremos mais ouvir da mesma maneira... Perguntaram ao Guardiola que o (Phil) Foden jogava a Carabao Cup (Copa da Liga) cinco minutos e estava contente, um minuto na Liga dos Campeões e sempre contente. No ano seguinte foi campeão com o Foden jogando. E este ano? Ele disse: "Não sei. Eu sei que no ano passado ele ouvia tudo o que eu dizia e neste ano tem outro postura. Se continuar humilde, focado e continuar a trabalhar vai estar mais próximo de jogar" - completou Abel.

O Botafogo está pagando 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 34 milhões) para contratar Patrick de Paula, que se torna a maior contratação da história do clube. Ele já está no Rio de Janeiro e será anunciado em breve.

– O Patrick foi perdendo espaço, é um grande jogador, foi uma grande contratação que o Botafogo fez e um grande negócio que o Palmeiras fez por 50%. Foi bom para todas as partes, na minha opinião - analisou o treinador.