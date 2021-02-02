Granada x Barcelona: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP

Em busca do 31º título da Copa do Rei, o Barcelona entra em campo pelas quartas de final da competição nesta quarta-feira. Os catalães vão até a região da Andaluzia para encarar o Granada, às 17h (de Brasília). O jogo será disputado no Estádio Nuevo Los Cármenes.

A vaga será disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Se necessário, as equipes se enfrentam nos pênaltis.

+ Veja a tabela da La LigaApós eliminar o Rayo Vallecano nas oitavas de final, jogando fora de casa e saindo atrás no placar, o Barcelona mostrou poder de reação para virar a partida. No Campeonato Espanhol, os catalães vivem grande momento, com cinco vitórias consecutivas, e estão na vice-liderança.

- É um jogo diferente porque é a Copa e são sempre jogos diferentes do campeonato. Também acho que tanto eles quanto nós fizemos muitos jogos. Eles ainda mais. Não devemos esquecer que, no outro dia, no início do jogo, tivemos algumas complicações em nosso jogo. Esperamos um jogo difícil em que temos que estar muito focados - disse Koeman sobre a partida.

Já o Granada, que faz boa campanha na La Liga, ocupando a oitava posição, eliminou o Navalcarnero, da terceira divisão nacional, na fase anterior. O time da Andaluzia venceu por 6 a 0, sem tomar conhecimento do rival.

- É uma realidade que o Granada estará entre as oito melhores equipes da Copa. Estamos diante de uma das melhores equipes do mundo, o Barcelona. Na temporada passada, nesta rodada, eliminamos o campeão, o Valencia. São argumentos que dão orgulho, entusiasmo e motivação - disse Diego Martínez.

+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montadoFICHA TÉCNICA

Granada x BarcelonaCopa do Rei - Quartas de final

Data e horário: 03/02/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada (ESP)Árbitro: José María Sánchez Martínez Assistentes: Raúl Cabañero Martínez e José Gallego GarcíaOnde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

GRANADA (Técnico: Diego Martínez)Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos, Germán e Carlos Neva; Yan Eteki, Montoro, Soro e Puertas, Jorge Molina e Soldado.

Desfalques: Luis Milla, Quini, Maxime Gonalons, Neyder Lozano e Yangel Herrera (lesionados).

BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Neto; Sergi Roberto, Araújo, Lenglet e Jordi Alba; Busquets, De Jong e Pedri; Dembélé, Messi e Griezmann.