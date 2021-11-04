Gramado do Ninho gera cobrança de torcedores do Flamengo e é comparado ao do Maracanã; veja

Não bastasse as péssimas condições do gramado do Maracanã, o do Ninho do Urubu também chamou a atenção de torcedores pelo estado ruim, tanto que boa parte dos comentários no recente vídeo divulgado pelo Flamengo, na última quarta-feira, sobre a reapresentação do elenco no CT, foi direcionado ao piso. Assista às imagens no vídeo acima.

O vídeo é de preparação para o duelo desta sexta-feira, diante do Atlético-GO, pela 19ª rodada (atrasada) do Brasileiro, no Maracanã.

Comentários como "gramado vergonho", "esburacado", "pasto", comparações com o próprio Maracanã e cobranças por melhorias deram o tom na postagem (veja aqui), em que as presenças de David Luiz e Rodrigo Caio, possíveis titulares amanhã, foram ofuscadas, por exemplo.

Aliás, por falar no Maracanã, Tite recentemente fez questão de detonar o gramado "incompreensível". Cabe lembrar que o terreno do Ninho e o do estádio são de responsabilidade da empresa GreenLeaf.