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Gramado do Ninho gera cobrança de torcedores do Flamengo e é comparado ao do Maracanã; veja

Em vídeo de reapresentação postado pelo Rubro-Negro nas redes sociais, condições da grama do CT atraíram boa parte das atenções nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 12:13

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 12:13

Não bastasse as péssimas condições do gramado do Maracanã, o do Ninho do Urubu também chamou a atenção de torcedores pelo estado ruim, tanto que boa parte dos comentários no recente vídeo divulgado pelo Flamengo, na última quarta-feira, sobre a reapresentação do elenco no CT, foi direcionado ao piso. Assista às imagens no vídeo acima.
O vídeo é de preparação para o duelo desta sexta-feira, diante do Atlético-GO, pela 19ª rodada (atrasada) do Brasileiro, no Maracanã.
Comentários como "gramado vergonho", "esburacado", "pasto", comparações com o próprio Maracanã e cobranças por melhorias deram o tom na postagem (veja aqui), em que as presenças de David Luiz e Rodrigo Caio, possíveis titulares amanhã, foram ofuscadas, por exemplo.
Aliás, por falar no Maracanã, Tite recentemente fez questão de detonar o gramado "incompreensível". Cabe lembrar que o terreno do Ninho e o do estádio são de responsabilidade da empresa GreenLeaf.
O Flamengo ainda treina no Ninho do Urubu na tarde de hoje. O jogo contra o Atlético-GO será às 21h30 desta sexta-feira, e o LANCE! transmitirá o confronto em Tempo Real.

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