Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gramado do Maracanã entra na reta final de recuperação

A iniciativa da Gestão Maracanã, alinhada com as diretorias de Flamengo e Fluminense, tem o objetivo de que o gramado resista com qualidade até o fim da temporada...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 12:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 12:50
Crédito: Luã Vitor/Maracanã
Nesta quarta-feira, o trabalho diário de recuperação do gramado do Maracanã chegou na reta final. Em nota, a assessoria do estádio informou que a fase de cortes já foi iniciada. Vale lembrar que o estádio ficará fechado até o dia 30 de agosto para recuperar as condições do gramado.
> PSG rejeitou proposta por Mbappé! Veja como foi o Dia do Mercado
"Após 12 dias de trabalho diário, a recuperação do gramado do Maracanã chega na sua reta final. Nesta quarta-feira (25/08), já com a ryegrass germinada e a grama bermuda com densidade ideal, teve início a fase de cortes. No primeiro foi feito o rebaixamento da altura do campo. Nos cortes subsequentes, já com a máquina helicoidal, o campo será rebaixado lentamente até chegar na altura ideal para as próximas partidas. A iniciativa da Gestão Maracanã, alinhada com as diretorias de Flamengo e Fluminense, tem como objetivo recuperar as condições do gramado para que o mesmo resista com qualidade até o fim da temporada.
Até o momento já foram realizadas as seguintes atividades dentro do cronograma de recuperação do campo: descompactação de todo o gramado, raspagem das linhas de marcação do campo, aeração com pinos solidos, topdressing, correção do micronivelamento, aplicação de fertilização foliar, calcário, adubação granular e pulverização de outros produtos. Até a próxima segunda, os funcionários da Greenleaf complementarão a intervenção com duas adubações: uma granulada, amanhã (26/08), e outra foliar, sábado (28/08).
Vale lembrar que o Maracanã é um dos três estádios mais utilizados do Brasil. Até o momento foram realizados 45 jogos somente em 2021, o que equivale quase ao número de partidas de uma temporada inteira da Europa. Com a chegada da primavera, a expectativa é de um clima mais ameno e com mais incidência da luz solar. Desta forma, o campo estará em melhores condições para os clubes nas fases decisivas das competições em curso."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco
Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados