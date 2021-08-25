Gramado do Maracanã entra na reta final de recuperação

Crédito: Luã Vitor/Maracanã

Nesta quarta-feira, o trabalho diário de recuperação do gramado do Maracanã chegou na reta final. Em nota, a assessoria do estádio informou que a fase de cortes já foi iniciada. Vale lembrar que o estádio ficará fechado até o dia 30 de agosto para recuperar as condições do gramado.

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"Após 12 dias de trabalho diário, a recuperação do gramado do Maracanã chega na sua reta final. Nesta quarta-feira (25/08), já com a ryegrass germinada e a grama bermuda com densidade ideal, teve início a fase de cortes. No primeiro foi feito o rebaixamento da altura do campo. Nos cortes subsequentes, já com a máquina helicoidal, o campo será rebaixado lentamente até chegar na altura ideal para as próximas partidas. A iniciativa da Gestão Maracanã, alinhada com as diretorias de Flamengo e Fluminense, tem como objetivo recuperar as condições do gramado para que o mesmo resista com qualidade até o fim da temporada.

Até o momento já foram realizadas as seguintes atividades dentro do cronograma de recuperação do campo: descompactação de todo o gramado, raspagem das linhas de marcação do campo, aeração com pinos solidos, topdressing, correção do micronivelamento, aplicação de fertilização foliar, calcário, adubação granular e pulverização de outros produtos. Até a próxima segunda, os funcionários da Greenleaf complementarão a intervenção com duas adubações: uma granulada, amanhã (26/08), e outra foliar, sábado (28/08).