Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Não vai rolar

Governo do Peru cancela jogo entre Sporting Cristal x Flamengo, pela Libertadores

Crise no país e protestos em Lima impedirão Sporting Cristal e Flamengo de jogarem nesta terça (05), no Estádio Nacional, uma vez que o toque de recolher foi decretado pelo Governo

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 19:01
Sporting Cristal e Flamengo é adiado
Sporting Cristal e Flamengo é adiado Crédito: Lance
A partida entre Sporting Cristal e Flamengo, que abriria o Grupo H da Copa Libertadores, não poderá ser realizado nesta terça (05). Após o toque de recolher determinado para esta terça-feira, o Governo do Peru reforçou, por meio de comunicado oficial, que o duelo no Estádio Nacional de Lima está cancelado. Ainda não há informações sobre novas datas ou uma posição da Conmebol. 
O Instituto Peruano Del Deporte (IPD), órgão ligado ao Governo do Peru, publicou comunicado no início desta noite, confirmando o cancelamento da partida por força do decreto 034-2022-PCM, onde se afirma que “os direitos constitucionais relativos à inviolabilidade do domicílio, liberdade de circulação no território nacional, liberdade de reunião e liberdade e segurança pessoal, incluídos nos incisos 9), 11), 12) e 24) literal f) do artigo 2 da Constituição Política do Peru”, dizia a mensagem do IPD. 
“A partir das 02h00 e até às 23h59 da terça-feira, 5 de abril de 2022, a imobilização social obrigatória de todas as pessoas em suas casas, nos distritos de Lima Metropolitana do departamento de Lima e na Província de Lima. Constitucional Tribunal de Callao” , acrescentou a mensagem.
Após uma reunião entre representantes da Conmebol e dos clubes em Lima, no início desta tarde, as equipes mantiveram as programações naturais, com o jogo mantido pela entidade a princípio. A indefinição era a respeito da presença ou não de público. Por volta das 18h (de Brasília), imprensa, equipes de transmissão e de manutenção, inclusive, já trabalhavam do Estádio Nacional de Lima. O jogo entre Sporting e Fla estava marcada para às 21h30 (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
STF proíbe eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória em agosto
CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados