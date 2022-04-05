Governo do Peru cancela jogo entre Sporting Cristal x Flamengo, pela Libertadores

Sporting Cristal e Flamengo é adiado Crédito: Lance

A partida entre Sporting Cristal e Flamengo, que abriria o Grupo H da Copa Libertadores, não poderá ser realizado nesta terça (05). Após o toque de recolher determinado para esta terça-feira, o Governo do Peru reforçou, por meio de comunicado oficial, que o duelo no Estádio Nacional de Lima está cancelado. Ainda não há informações sobre novas datas ou uma posição da Conmebol.

O Instituto Peruano Del Deporte (IPD), órgão ligado ao Governo do Peru, publicou comunicado no início desta noite, confirmando o cancelamento da partida por força do decreto 034-2022-PCM, onde se afirma que “os direitos constitucionais relativos à inviolabilidade do domicílio, liberdade de circulação no território nacional, liberdade de reunião e liberdade e segurança pessoal, incluídos nos incisos 9), 11), 12) e 24) literal f) do artigo 2 da Constituição Política do Peru”, dizia a mensagem do IPD.

“A partir das 02h00 e até às 23h59 da terça-feira, 5 de abril de 2022, a imobilização social obrigatória de todas as pessoas em suas casas, nos distritos de Lima Metropolitana do departamento de Lima e na Província de Lima. Constitucional Tribunal de Callao” , acrescentou a mensagem.