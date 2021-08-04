Governo do Paraguai confirma liberação de público para Olimpia x Flamengo, pela Libertadores

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Os dois jogos entre Flamengo e Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, terão a presença de público. Após o clube rubro-negro transferir a partida de volta para Brasília, o Ministério da Saúde do Paraguai autorizou, nesta quarta-feira, a liberação de torcedores no duelo de ida, marcado para 11 de agosto, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção.

+ Flamengo tem rápida resposta positiva do STJD e é liberado para jogar com público no BrasileiroA partida foi escolhida para fazer parte de um projeto piloto do Governo do Paraguai junto com a Associação Paraguaia de Futebol pela volta gradual do público aos estádios.

O protocolo será mais rígido do que o de Brasília: apenas 2 mil pessoas poderão comparecer ao jogo e todas deverão estar completamente vacinadas, além de apresentar um exame negativo para Covid-19. Não haverá venda de ingressos e a tendência é que um grupo de sócios-torcedores do Olimpia seja presenteado com as entradas.

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- O jogo vai fazer parte desse plano piloto que vínhamos executando no torneio Clausura de até 2.000 pessoas de graça, com duas doses da vacina e o teste negativo - disse Hernán Martínez, porta-voz do Ministério da Saúde, ao programa Cardinal Deportivo da rádio ABC do Paraguai.

A Conmebol e o Olimpia ainda não se pronunciaram sobre a liberação.

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