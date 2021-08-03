Governo do DF publica condições para a presença de público no jogo entre Flamengo e Olímpia

Foi publicado nesta terça-feira, em edição do Diário Oficial do Distrito Federal, as novas condições para a presença de público em eventos na praça, como o jogo do Flamengo com o Olímpia, no próximo dia 18 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores. O governador Ibaneis Rocha (MDB) manteve a obrigatoriedade do RT-PCR negativo e liberação de até 30% da capacidade total.+ Confira a chave e as datas dos confrontos entre Flamengo e Olímpia!O Flamengo optou por mandar a partida no Estádio Mané Garrincha após a Prefeitura não atender totalmente a solicitação feita pelo clube para a partida. A questão financeira foi a principal motivação para a decisão - que já havia sido tomada na fase anterior da Libertadores, na partida contra o Defensa y Justicia.Assim, o Mané Garrincha poderá receber cerca de 22 mil torcedores no próximo dia 18. O Flamengo já definiu os preços e os ingressos começam a ser comercializados nesta quinta-feira. Confira os preços e as condições aqui!Na partida contra o Defensa y Justicia, da Argentina, foram 5.518 torcedores, o que resultou em uma renda de R$ 984.440,00. A partida foi no dia 21 de julho.O distanciamento social deve ser respeitado do Mané Garrincha. A coleta do exame RT-PCR deve ser coletado com no máximo 72h de antecedência do jogo.