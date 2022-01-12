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Governo de São Paulo recomenda limite de 70% do público em eventos esportivos no estado

Medida anunciada nesta quarta-feira (12) foi tomada para frear a rápida disseminação da variante ômicron da Covid-19. Cabe aos municípios decidirem conforme os casos...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 13:25

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 13:25

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (12), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a recomendação de que os eventos esportivos no estado tenham capacidade máxima de 70% de público.O governador também afirmou que cada prefeitura terá liberdade de adotar ou não a nova recomendação, dependendo da situação das cidades com relação à pandemia.
Entre 29 de dezembro e 11 de janeiro, o número de internados em enfermarias no estado subiu de 1.712 para 3.413. Já o total de pacientes em UTI subiu 58% no mesmo período, de 1.096 para 1.727.O Campeonato Paulista começa no dia 23 de janeiro, quando o Palmeiras enfrenta o Novorizontino. Vale ressaltar que o público voltou aos estádios no começo de outubro de forma progressiva. A capacidade máxima foi liberada em novembro.
Crédito: GovernodeSãoPaulorecomendaqueeventosesportivostenham70%dacapacidade(Foto:Reprodução/TVCultura

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