Governo de São Paulo confirma retorno das torcidas em estádios paulistas para 1º de novembro

Nesta quarta-feira (4), o governo de São Paulo divulgou a data na qual os torcedores vão poder retornar aos estádios paulistas: 1 de novembro.
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O primeiro dia do mês de novembro é quando o governo acredita que 90% dos adultos devem ter sido completamente vacinados. Nesta data, de acordo com o governo de São Paulo, todos os eventos estarão liberados no estado.
- Os eventos passam a ser permitidos em um modelo onde não há restrição de ocupação , mas permanece a restrição de distanciamento. Então, o cálculo de ocupação precisa ser realizado, porque não pode haver aglomeração, e as pessoas precisam estar distanciadas. O uso de máscaras permanece. - disse Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo.
A data acima marca o fim das restrições de horário e de público nos eventos flexibilizados em agosto. No entanto, os representantes do governo não especificaram sobre qual tipo de evento social estará liberado.