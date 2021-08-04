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Governo de São Paulo confirma retorno das torcidas em estádios paulistas para 1º de novembro

Em entrevista coletiva, representantes do governo do estado de São Paulo anunciaram medidas para flexibilizar os grandes eventos a partir de 17 de agosto...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 15:51

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 15:51
Crédito: Montagem/Divulgação/Santos/Corinthians/Palmeiras/São Paulo
Nesta quarta-feira (4), o governo de São Paulo divulgou a data na qual os torcedores vão poder retornar aos estádios paulistas: 1 de novembro.
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O primeiro dia do mês de novembro é quando o governo acredita que 90% dos adultos devem ter sido completamente vacinados. Nesta data, de acordo com o governo de São Paulo, todos os eventos estarão liberados no estado.
- Os eventos passam a ser permitidos em um modelo onde não há restrição de ocupação , mas permanece a restrição de distanciamento. Então, o cálculo de ocupação precisa ser realizado, porque não pode haver aglomeração, e as pessoas precisam estar distanciadas. O uso de máscaras permanece. - disse Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo.
A data acima marca o fim das restrições de horário e de público nos eventos flexibilizados em agosto. No entanto, os representantes do governo não especificaram sobre qual tipo de evento social estará liberado.

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