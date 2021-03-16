Governo de Minas Gerais veta realização de jogos de outros estados e Campeonato Mineiro pode parar

O governo de Minas Gerais anunciou nesta terça-feira,16 de março, que irá vetar a realização de jogos de futebol com clubes de outros estados a partir desta quarta-feira, 17. A proibição se dá porque o Governador Romeu Zema (Novo-MG) colocou todas as regiões mineiras na na “Onda Roxa” do Programa Minas Consciente, que são medidas de combate à Covid-19. A Onda Roxa é o nível mais restritivo imposto pelo estado para conter o avanço do coronavírus e terá validade por 15 dias. - A Onda Roxa, diferentemente de outras ondas do programa Minas Consciente, é obrigatória. Todo município tem que aderir à Onda Roxa, e, dessa forma, o futebol de outro estado não poderá funcionar pela obviedade da falta da possibilidade de hotéis funcionarem e tudo isso. Isso se expande a todos os municípios de Minas Gerais - disse Fábio Baccheretti, secretário estadual de Saúde. Estavam previstas três partidas envolvendo equipes de fora de Minas, que seriam disputadas em Belo Horizonte e no interior do estado, pelo Campeonato Paulista e Copa do Brasil. - Na Onda Roxa, os hotéis não podem receber turistas, então fica inviável o recebimento de jogos de outro estado. A própria Onda Roxa, por definição, não vai permitir que haja essa circulação. Qualquer circulação, entre estados, as barreiras sanitárias irão impedir essas pessoas e ver se elas estão indo para serviços essenciais. Se estiverem indo para serviços essenciais, eles poderão prosseguir, senão serão notificados para retornar - completou o secretário Fábio Baccheretti. Os duelos seriam entre São Bento e Palmeiras, quarta-feira, 17, pelo Campeonato Paulista, Marília x Criciúma e Palmas x Avaí, ambos pela Copa do Brasil, na quinta-feira, 18. Os confrontos, que não podem ser disputados em seus locais de origem, tinham sido transferidos para Minas, que também vetou a realização das partidas. Campeonato Mineiro pode parar O secretário de saúde mineiro foi questionado se o Estadual também seriá paralisado. Baccheretti disse que haverá uma reunião com as FMF para definir qual decisão tomar, mas salientou que irá sugerir a parada da competição. - Nós realmente consideramos, como área técnica, incoerente a manutenção de qualquer tipo de jogo. Iremos discutir hoje, durante o dia, com todas as federações e todos os envolvidos para achar uma conclusão sobre isso, mas a área técnica percebe que seria uma medida tão restritiva, como a Onda Roxa, a manutenção de jogos seria, de certa forma, bem muito complexo.Temos que avaliar que o jogo não é apenas a estada do jogador dentro do campo, existe tudo o que se envolve e os riscos sanitários com isso. Durante o dia, iremos avaliar sobre isso para tomar uma conclusão mais assertiva. A Federação Mineira de Futebol confirmou que haverá o encontro com as autoridades de saúde do Estado ainda nesta terça-feira e disse que irá acatar se houver uma decisão pela parada do Mineiro 2021.