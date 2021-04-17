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Governo da Argentina abre exceção, e estreia do Flamengo na Libertadores não sofrerá alterações

Após governo proibir jogos na região metropolitana de Buenos Aires com início após 18h, partida contra o Vélez está mantida para terça-feira, às 21h30 (de Brasília)...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 18:39

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 18:39
Crédito: Divulgação/Vélez Sarsfield
Após algumas horas de incertezas, a programação inicial do duelo entre Vélez Sarsfield e Flamengo não sofrerá alterações. Neste sábado, a Conmebol conseguiu a autorização do governo da Argentina para manter a partida na terça-feira, às 21h30 , no José Amalfitani, em Buenos Aires. O confronto marcará a estreia do Rubro-Negro na Libertadores 2021.
+ Veja a tabela completa da LibertadoresAs incertezas haviam começado nesta sexta-feira após as autoridades proibirem a realização de eventos esportivos de 20h na área metropolitana de Buenos Aires. A decisão afetou partidas do campeonato local neste fim de semana e colocou em risco o jogo entre Vélez e Flamengo.
No entanto, após negociação, a Conmebol conseguiu a liberação das partidas da Libertadores mesmo com a medida. Assim, o compromisso do Flamengo foi mantido no horário e no local original. A partida Argentinos Juniors x Nacional-URU também foi mantida para terça-feira em Buenos Aires.
+ Flamengo divulga os 50 jogadores inscritos para a Libertadores 2021; veja a lista
Após encarar a Portuguesa neste sábado, o Flamengo faz uma última atividade no Ninho do Urubu no domingo. A delegação viaja para a capital argentina no fim do dia e ainda treinará em Buenos Aires na segunda-feira, véspera da partida contra o Vélez.

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