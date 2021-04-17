Governo da Argentina abre exceção, e estreia do Flamengo na Libertadores não sofrerá alterações

Crédito: Divulgação/Vélez Sarsfield

Após algumas horas de incertezas, a programação inicial do duelo entre Vélez Sarsfield e Flamengo não sofrerá alterações. Neste sábado, a Conmebol conseguiu a autorização do governo da Argentina para manter a partida na terça-feira, às 21h30 , no José Amalfitani, em Buenos Aires. O confronto marcará a estreia do Rubro-Negro na Libertadores 2021.

+ Veja a tabela completa da LibertadoresAs incertezas haviam começado nesta sexta-feira após as autoridades proibirem a realização de eventos esportivos de 20h na área metropolitana de Buenos Aires. A decisão afetou partidas do campeonato local neste fim de semana e colocou em risco o jogo entre Vélez e Flamengo.

No entanto, após negociação, a Conmebol conseguiu a liberação das partidas da Libertadores mesmo com a medida. Assim, o compromisso do Flamengo foi mantido no horário e no local original. A partida Argentinos Juniors x Nacional-URU também foi mantida para terça-feira em Buenos Aires.

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