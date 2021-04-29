Governo autoriza público na final da Copa da Itália entre Juve e Atalanta

A final da Copa da Itália entre Juventus e Atalanta marcada para o próximo dia 19 de maio poderá contar com a presenca de 4700 torcedores no Estádio Mapei. A presença de público para 20% da capacidade do local de jogo foi autorizada pelo Governo.- A final da Copa da Itália será aberta ao público. Depois de ter discutido com o ministro Roberto Speranza, confirmo a disposição do Governo em abrir o estádio aos torcedores em 20% da capacidade. O Comitê Técnico-Científico está estudando o protocolo para permitir que os espectadores acompanhem o evento com total segurança - disse Andrea Costa, subsecretário da Saúde.