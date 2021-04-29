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futebol

Governo autoriza público na final da Copa da Itália entre Juve e Atalanta

Quase cinco mil torcedores poderão comparecer na decisão marcada para o dia 19 de maio...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 12:19

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 12:19
Crédito: Juventus e Atalanta farão decisão da Copa da Itália com público (MARCO BERTORELLO / AFP
A final da Copa da Itália entre Juventus e Atalanta marcada para o próximo dia 19 de maio poderá contar com a presenca de 4700 torcedores no Estádio Mapei. A presença de público para 20% da capacidade do local de jogo foi autorizada pelo Governo.- A final da Copa da Itália será aberta ao público. Depois de ter discutido com o ministro Roberto Speranza, confirmo a disposição do Governo em abrir o estádio aos torcedores em 20% da capacidade. O Comitê Técnico-Científico está estudando o protocolo para permitir que os espectadores acompanhem o evento com total segurança - disse Andrea Costa, subsecretário da Saúde.
A Itália não recebe torcedores em seus estádios desde o início da pandemia, mas há uma abertura gradual dos portões das arenas em toda a Europa. Na Inglaterra, os jogos decisivos da FA Cup e Copa da Liga Inglesa contaram com a presença do público no Wembley e a Espanha também está próxima de reabrir os locais das partidas aos torcedores.

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