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futebol

Governador suspende futebol em SC até 7 de agosto

Com a decisão, o estadual de Santa Catarina só pode retornar no próximo mês e liga o sinal de alerta nos clubes...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 15:53

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 15:53

Crédito: Patrick Floriani/FFC
O impasse no futebol de Santa Catarina não tem fim. No fim da noite de sexta-feira, o governador Carlos Moisés decretou a suspensão do futebol no estado até o dia 7 de agosto, ou seja, o Catarinense fica paralisado até o próximo mês.O principal motivo da decisão é o aumento de casos do coronavírus por todo estado. Como precaução, o executivo resolveu puxar o freio e surpreendeu os clubes.
‘O Estado de Santa Catarina enfrenta um momento duro no combate à pandemia. Essas medidas para restringir a circulação de pessoas, infelizmente, são necessárias. O número de contaminados está acelerando e precisamos ampliar o distanciamento social. O Governo tem atuado para ampliar os leitos de UTI, porém a colaboração de todos é fundamental’, afirmou o governador Carlos Moisés.
Com a decisão, os jogos do Catarinense, marcados para a próxima semana estão cancelados. Mas por outro lado, quando o futebol for liberado, os clubes poderão jogar nos torneios nacionais: Séries B, C e D.
Tubarão
Vale lembrar que, durante a semana, o Tubarão, que luta contra o rebaixamento, tentou a suspensão do Catarinense, mas não obteve sucesso.

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