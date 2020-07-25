Governador suspende futebol em SC até 7 de agosto

Crédito: Patrick Floriani/FFC

O impasse no futebol de Santa Catarina não tem fim. No fim da noite de sexta-feira, o governador Carlos Moisés decretou a suspensão do futebol no estado até o dia 7 de agosto, ou seja, o Catarinense fica paralisado até o próximo mês.O principal motivo da decisão é o aumento de casos do coronavírus por todo estado. Como precaução, o executivo resolveu puxar o freio e surpreendeu os clubes.

‘O Estado de Santa Catarina enfrenta um momento duro no combate à pandemia. Essas medidas para restringir a circulação de pessoas, infelizmente, são necessárias. O número de contaminados está acelerando e precisamos ampliar o distanciamento social. O Governo tem atuado para ampliar os leitos de UTI, porém a colaboração de todos é fundamental’, afirmou o governador Carlos Moisés.

Com a decisão, os jogos do Catarinense, marcados para a próxima semana estão cancelados. Mas por outro lado, quando o futebol for liberado, os clubes poderão jogar nos torneios nacionais: Séries B, C e D.

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