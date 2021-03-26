Governador do DF confirma Supercopa no Mané Garrincha com público vacinado: 'Vamos fazer'

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

A Supercopa do Brasil de 2021 será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e, de acordo com o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha afirmou que a intenção é que os profissionais de saúde já vacinados possam assistir os jogos na arquibancada do estádio. O confronto entre o Flamengo, campeão do Brasileirão, e o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, está marcada para o dia 11 de abril, mas a CBF ainda não confirmou o local do jogo.

- Vamos fazer - respondeu brevemente o governador Ibaneis Rocha, à TV Globo, sobre a realização do jogo com a presença de profissionais de saúde vacinados.De acordo com a reportagem da TV Globo, a proposta confirmada pelo governador seria para ter um público de 10% do capacidade do estádio, todos profissionais de saúde que já tenham recebidos as doses da vacina contra a Covid-19 e tenham cumprido o período necessário para a imunização.