AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Governador do DF confirma Supercopa no Mané Garrincha com público vacinado: 'Vamos fazer'
futebol

Governador do DF confirma Supercopa no Mané Garrincha com público vacinado: 'Vamos fazer'

Ideia é ter 10% da capacidade do estádio aberta para profissionais de saúde já imunizados...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 11:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 11:34
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A Supercopa do Brasil de 2021 será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e, de acordo com o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha afirmou que a intenção é que os profissionais de saúde já vacinados possam assistir os jogos na arquibancada do estádio. O confronto entre o Flamengo, campeão do Brasileirão, e o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, está marcada para o dia 11 de abril, mas a CBF ainda não confirmou o local do jogo.
- Vamos fazer - respondeu brevemente o governador Ibaneis Rocha, à TV Globo, sobre a realização do jogo com a presença de profissionais de saúde vacinados.De acordo com a reportagem da TV Globo, a proposta confirmada pelo governador seria para ter um público de 10% do capacidade do estádio, todos profissionais de saúde que já tenham recebidos as doses da vacina contra a Covid-19 e tenham cumprido o período necessário para a imunização.
Ainda não se sabe como será feita a distribuição das entradas, contudo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jovem é atacada e esfaqueada pelo ex-companheiro na Serra
O histórico de violência de um namoro que terminou em ataque na Serra
Imagem de destaque
Haaland: nascido na Inglaterra, artilheiro da Noruega está prestes a ver 'seus mundos colidirem'
Imagem de destaque
Por que 'Moana' em live-action foi duramente criticado por especialistas: 'Poderia ter sido IA'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados