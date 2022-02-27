futebol

Goulart lamenta empate e confia em semana cheia com Bustos

Camisa 10 analisou empate contra o Novorizontino, pior time do Campeonato Paulista, e depositou esperança de melhora do Santos na chegada do novo treinador...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 20:46

LanceNet

O Santos novamente saiu vaiado da Vila Belmiro após o empate em 2 a 2 contra o último colocado na competição. O time de Marcelo Fernandes liderou o placar por duas vezes, mas sofreu o empate.Maior reforço da equipe na temporada, Ricardo Goulart abriu o placar na partida, mas não foi suficiente para dar a vitória ao Alvinegro."Hoje o resultado não foi o que esperávamos. O adversário acertou um gol, empatou. Agora é descansar, estamos nos entregando até o fim, infelizmente o resultado não veio. Vamos colocar a cabeça no lugar. Temos uma temporada longa pela frente", disse o camisa 10.
Agora o Santos será comandado pelo argentino Fabián Bustos. Ele tem previsão de chegada ao Brasil na madrugada de domingo, por volta da meia-noite. O primeiro treino deve ser na segunda-feira.
"Fabián Bustos acabou assumindo, já foi anunciado, vamos dar boas-vindas, temos uma semana pra trabalhar. Esperamos ser felizes juntos", completou Goulart.
Crédito: Ricardo Goulart espera ver melhora no Santos com a chegada de Bustos (Foto: Divulgação/Santos)

