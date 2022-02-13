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Goulart comemora primeiro gol pelo Santos e quer 'buscar entrosamento'

Camisa 10 decretou a importante vitória por 2 a 1 sobre o Ituano neste domingo, a primeira do time dentro da Vila Belmiro na atual edição do Campeonato Paulista...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 18:08
O herói da vitória do Santos contra o Ituano por 2 a 1 foi Ricardo Goulart, maior investimento do Peixe na temporada. Após belo cruzamento de Lucas Pires, o camisa 10, de cabeça, deu a primeira vitória ao clube em seus domínios no Paulistão."Não tem jogo fácil, fora ou em casa, e hoje foi jogo difícil. A equipe conseguiu os três pontos. Feliz pelo gol, espero dar sequência na temporada. Primeiramente, agradecer pelo prêmio. Jogo difícil."Para o camisa 10, o momento ainda é o de buscar o melhor condicionamento e, claro, o entrosamento com os novos companheiros.
"Quarta partida. Entrosamento rápido, não tem tempo para trabalhar. Entrosamento vai ser no decorrer do campeonato, nosso time está encontrando dificuldade. Agora é fazer bons jogos nas próximas partidas", disse ao Premiere.
Goulart aproveitou para comemorar seu primeiro gol com a camisa santista. O jogador foi titular contra Corinthians, Guarani, São Bernardo e agora, contra o Ituano, na Vila.
"Nossa equipe está de parabéns, lutou até o fim. No Campeonato Paulista tem jogo fácil, todos tem qualidade. Jogo foi difícil, fico feliz de marcar o primeiro gol e ter o trabalho reconhecido", completou o jogador.
Crédito: RicardoGoulart(10correparacomemorarseuprimeirogolpeloSantos(Divulgação/Santos)

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