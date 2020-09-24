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'Gostaria que Suárez tivesse uma partida de despedida no Camp Nou', diz presidente do Barcelona

Josep Maria Bartomeu participou da entrevista de despedida de Suárez nesta quinta-feira e afirmou desejo de jogo de despedida com Camp Nou cheio para o uruguaio...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:40

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 15:40
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O atacante Luis Suárez se despediu oficialmente do Barcelona nesta quinta-feira. Em uma coletiva de imprensa em homenagem ao jogador, o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, disse que gostaria que o uruguaio tivesse um jogo de despedida no Camp Nou.
- Gostaria que tivesse um jogo de homenagem para que se possa despedir de todo o público, quando a pandemia nos permitir regressar aos estádios - disse o mandatário blaugrana.
Terceiro maior artilheiro da história do Barcelona, Suárez marcou 198 gols pelo clube em seis temporadas. Bartomeu agradeceu o jogador pelos serviços prestados e disse que "o Barça sempre será sua casa".
- Quero destacar sua contribuição por caráter, luta e espírito vitorioso. Em nome de todos os catalães agradeço depois de seis anos. Foram anos de muita luta, espero que o futuro pessoal e profissional seja tão bom quanto tem sido até agora e que seja feliz dentro e fora do campo. O Barça é a sua casa para sempre- finalizou.

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