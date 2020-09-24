'Gostaria que Suárez tivesse uma partida de despedida no Camp Nou', diz presidente do Barcelona

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

O atacante Luis Suárez se despediu oficialmente do Barcelona nesta quinta-feira. Em uma coletiva de imprensa em homenagem ao jogador, o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, disse que gostaria que o uruguaio tivesse um jogo de despedida no Camp Nou.

- Gostaria que tivesse um jogo de homenagem para que se possa despedir de todo o público, quando a pandemia nos permitir regressar aos estádios - disse o mandatário blaugrana.

Terceiro maior artilheiro da história do Barcelona, Suárez marcou 198 gols pelo clube em seis temporadas. Bartomeu agradeceu o jogador pelos serviços prestados e disse que "o Barça sempre será sua casa".