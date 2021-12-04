Gómez pede Luan na seleção da Libertadores e Galiotte fala sobre gestão no Palmeiras: 'Realizado'

O Palmeiras promoveu, nesta sexta-feira (3), uma festa para celebrar o tricampeonato da Libertadores com a presença dos jogadores campeões. No evento, o capitão Gustavo Gómez falou sobre a emoção de conquistar a Libertadores duas vezes em 2021.- Trabalhamos para isso. Tem jogadores muito importantes. Todos contribuíram para o Palmeiras conquistar a taça da Libertadores. É importante ter vários líderes, dentro e fora de campo. O resultado tá aí. A taça tá com a gente. É muito difícil ganhar a Libertadores, e ganhamos duas em dez meses. Agora é desfrutar - falou.

Além disso, o zagueiro comentou sobre a seleção da competição, pedindo um companheiro de 'zaga' diferente do selecionado pela Conmebol.

- Hoje falei na entrevista que fiz lá com um cara do Paraguai. Me perguntaram sobre o time (da Libertadores) e eu falei: 'O Luan tinha de estar aqui comigo'. Hoje, estamos comemorando juntos.Na sequência, o presidente Maurício Galiotte, que está próximo de terminar seu mandato no clube, falou sobre a sua gestão, deixando evidente o orgulho com os serviços prestados ao Verdão.

- Encerro meu ciclo realizado. Chegamos no Palmeiras com esse objetivo, de deixar o Palmeiras melhor, mais estruturado. Hoje, com certeza absoluta, atingimos esse patamar.

Por fim, o cartola falou sobre a comemoração dos títulos da Libertadores. Nas duas finais, Galiotte viralizou com suas reações aos gols decisivos.

- É muito difícil vencer a Libertadores. É uma competição muito desafiadora. Quando a gente chegou nas duas finais. O gol no Rio de Janeiro foi aquela explosão pura do torcedor. Agora foi da mesma maneira. Quando o juiz apitou, pensei em abraçar os torcedores, os jogadores. É o momento do torcedor. Sabemos que na nossa posição, temos de preservar o clube, o cargo, mas naquele momento era o torcedor que estava correndo, comemorando.

Com o elenco atual, o Palmeiras conquistou duas Libertadores em 2021, se tornando o brasileiro com mais títulos da competição, igualando São Paulo, Santos e Grêmio.