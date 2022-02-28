Gómez lamenta ausência em Curitiba e busca fazer história pelo Palmeiras na Recopa: 'Queremos muito'

Pela primeira vez desde a chegada de Abel Ferreira, Gustavo Gómez ficou fora de uma final pelo Palmeiras. Isso porque o zagueiro contraiu Covid-19 e foi ausência no duelo de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, em Curitiba. No entanto, após cumprir o protocolo de isolamento, ele está de volta e pronto para fazer mais história pelo clube no Allianz Parque, nesta quarta.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do Verdão, o paraguaio lamentou o desfalque na primeira partida da decisão, mas garantiu que está bem para enfrentar o Furacão e fazer tudo dentro de campo em mais uma final pelo Alviverde, dessa vez buscando mais uma taça inédita para a extensa galeria palmeirense.

- Fiquei um pouco triste por ficar fora do primeiro jogo, mas acontece. Graças a Deus estou bem, fiquei assintomático, já voltei a treinar, estou bem, agora é treinar bem, trabalhar bem para se preparar para o jogo de quarta-feira.

- É muito legal sempre estar jogando finais, brigando por título, um que o Palmeiras ainda não tem, nós queremos muito ganhar para seguir escrevendo nossa história aqui neste clube e vamos fazer o nosso melhor para ganhar esse título - completou o defensor.Segundo Gustavo Gómez, o espírito competitivo do time é algo que está no DNA desse grupo, que aderiu completamente à filosofia do "todos somos um" trazida por Abel Ferreira. Na oitava disputa de título com o treinador, o zagueiro promete competir ao máximo e seguir treinando muito bem.

- Acho que como sempre falar o professor "todos somos um", acho que todo mundo tomou com muita responsabilidade essa frase e está todo mundo treinando bem, os que tem oportunidade de jogar deixam tudo dentro de campo, essa é a filosofia do professor e do nosso time também, que é muito competitivo, que compete muito, que está sempre brigando e jogando as finais.

Por fim, Gómez afirmou que conta com o apoio da torcida na próxima quarta-feira, quando pela primeira vez ela poderá estar presente para uma final no Allianz Parque nestes anos vitoriosos. Em todas as outras, ou a decisão foi em outro estádio, ou foi com portões fechados. Portanto, a participação do torcedor será de fundamental importância para o Verdão buscar o título.