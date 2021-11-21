Gómez explica discussão com Weverton e ameniza situação: 'Nos resolvemos no vestiário'

Contando com o retorno do time titular, o Palmeiras perdeu para o Fortaleza por 1 a 0 neste sábado (20), na Arena Castelão. Logo após sofrer o gol, o zagueiro Gustavo Gómez chamou a atenção por conta de uma forte discussão com o companheiro de equipe Weverton. O paraguaio explicou a situação e disse que foi “um lance de jogo”

– Foi um lance do jogo. O clima de todas as partidas é sempre assim, queremos sempre ganhar. O Weverton não percebeu que eu estava indo falar com o professor Abel para falar que um jogador estava caído no chão. São dois jogadores com experiência e isso é normal. Nos resolvemos no vestiário e está tudo certo – explicou o camisa 15.

Mesmo contando com seus principais jogadores, o Verdão não conseguiu ter inspiração na partida e teve poucas chances de furar o bloqueio adversário. Com o novo resultado negativo, a equipe de Abel Ferreira chegou à terceira derrota seguida na competição.

Analisando a atuação do time no duelo, Gómez entendeu que os jogadores tiveram uma melhora de desempenho na etapa final, apesar de não terem conseguido ir à rede. O zagueiro ainda falou sobre o gol anulado e afirmou que o critério da arbitragem nem sempre é o mesmo.– Fizemos um segundo tempo melhor. Na primeira etapa o Fortaleza estava muito fechado e não conseguíamos aproveitar as jogadas de contra-ataque. Na minha visão, acho que o gol tinha que ser validado. O critério tem que ser parecido para todos os time. Quando é para a equipe mandante, o critério é diferente. Esse é meu pensamento. No jogo contra o Fluminense a jogada foi parecida e eles validaram o gol – afirmou.

Por fim, Gómez falou o próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão e deixou claro que irá tentar buscar a vitória para chegarem com moral na decisão da Libertadores.

– Pensamos jogo a jogo. Sempre temos que horar a camisa do Palmeiras. Temos que tentar fazer o melhor para vencer dentro de casa. Será importante para nós chegarmos com moral na Libertadores – finalizou.

A uma semana da final, o Palmeiras voltará a entrar em campo na próxima terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG, no Allianz Parque.