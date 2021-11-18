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Gomes se emociona após se destacar pelo Flamengo e ver festa da torcida: 'Estou realizando um sonho'

Volante foi um dos destaques do Fla no triunfo sobre o Corinthians, por 1 a 0, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2021 às 23:54

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 23:54

João Gomes teve uma atuação estupenda diante do Corinthians, nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Maracanã pulsou para assistir a um Flamengo repleto de reservas, na despedida do time do Rio antes de embarcar rumo à final da Libertadores, e o volante foi um dos destaques.Na saída de campo, visivelmente emocionado, foi econômico nas palavras, que embargaram ao ver a festa da torcida no estádio e constatar um filme passar pela sua cabeça (ele é rubro-negro de carteirinha e arquibancada).
- Eu não sei o que falar, estou muito feliz. Hoje estou realizando um sonho... Estou muito feliz. Só tenho isso para falar - falou Gomes.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
O Flamengo, agora, viaja para o Rio Grande do Sul, onde visitará o Internacional na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 34ª, no sábado.
Crédito: JoãoGomesemaçãocontraoCorinthians(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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