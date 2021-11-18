Gomes se emociona após se destacar pelo Flamengo e ver festa da torcida: 'Estou realizando um sonho'

João Gomes teve uma atuação estupenda diante do Corinthians, nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Maracanã pulsou para assistir a um Flamengo repleto de reservas, na despedida do time do Rio antes de embarcar rumo à final da Libertadores, e o volante foi um dos destaques.Na saída de campo, visivelmente emocionado, foi econômico nas palavras, que embargaram ao ver a festa da torcida no estádio e constatar um filme passar pela sua cabeça (ele é rubro-negro de carteirinha e arquibancada).
- Eu não sei o que falar, estou muito feliz. Hoje estou realizando um sonho... Estou muito feliz. Só tenho isso para falar - falou Gomes.
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O Flamengo, agora, viaja para o Rio Grande do Sul, onde visitará o Internacional na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 34ª, no sábado.