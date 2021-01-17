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futebol

Gols sofridos nos minutos finais custaram oito pontos ao Palmeiras no Brasileirão

Verdão poderia ser líder do Campeonato Brasileiro caso não fosse vazado após os 40 minutos do 2º tempo
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Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2021 às 15:20
Crédito: Cesar Greco
O gol sofrido diante do Grêmio, aos 41 minutos do 2º tempo, que decretou o empate em 1 a 1 no Allianz Parque, custou ao Palmeiras uma importante vitória na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Essa, inclusive, não foi a primeira vez que o Verdão deixou escapar pontos preciosos após os 40 minutos da etapa final neste Brasileirão.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Weverton e Veiga são os nomes do Palmeiras em empate
Ao todo, a equipe levou cinco gols neste período dos jogos. Destes, todos tiveram influência direta no resultado do jogo – vitória que virou empate ou empate que virou derrota – e fizeram o clube deixar de somar oito pontos, que poderiam dar a liderança ao Palmeiras, que soma partidas a menos do que os rivais. Todos os dados foram pesquisados pelo Nosso Palestra.
25 de agosto - Bahia - Marco Antônio, 49´2ºT – 2 pontos02 de setembro - Internacional - Thiago Galhardo, 46´2ºT – 1 ponto20 de setembro - Grêmio - Ferreira, 47´2ºT – 2 pontos21 de novembro - Goiás - Miguel, 47´2ºT – 1 pontos15 de janeiro - Grêmio - Diego Souza, 41´2ºT – 2 pontosEm contrapartida, o Palmiras anotou dois gols após os 40 minutos do 2º tempo. Ambos influenciaram nos resultados e geraram um total de quatro tentos. O primeiro deles foi marcado por Raphael Veiga, na vitória diante do Athletico, em Curitiba. Willian, no triunfo sobre o Red Bull Bragantino, também no primeiro turno, foi o autor do outro.
19 de agosto - Ath. Paranaense - Raphael Veiga, 47´2ºT + 2 pontos06 de setembro - RB Bragantino - Willian, 49´2ºT + 2 pontos
Com exceção dos confrontos diante do Goiás e Grêmio, todas as outras oportunidades em que a equipe foi vazada ou marcou nos minutos finais, quem estava à frente do Palmeiras era Vanderlei Luxemburgo.

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