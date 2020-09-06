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futebol

Gols sofridos nos acréscimos impedem Internacional de disparar na liderança do BR-20

Por conta dos empates diante de Palmeiras e Bahia, o Colorado mantém apenas um ponto de distância para o vice-líder...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 20:04

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 20:04
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Na tarde deste domingo, o Internacional recebeu o Bahia e ficou no empate por 2 a 2. O resultado manteve o Colorado na liderança do Campeonato Brasileiro.Assim como na última quarta-feira, quando encarou o Palmeiras, o Colorado deixou a vitória escapar nos acréscimos. No meio da semana, Luiz Adriano deixou tudo igual aos 49 minutos. Já contra o Esquadrão de Aço, o gol de empate saiu aos 52 minutos.
Com os dois gols sofridos nos acréscimos, o Internacional ficou com 17 pontos. Caso tivesse segurado a vantagem, a equipe estaria com 21 pontos e cinco a frente do São Paulo, vice-líder do torneio.
Na próxima quinta-feira, o Internacional volta a campo e o adversário é o Ceará, no Beira-Rio.

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