Gols sofridos nos acréscimos impedem Internacional de disparar na liderança do BR-20

Na tarde deste domingo, o Internacional recebeu o Bahia e ficou no empate por 2 a 2. O resultado manteve o Colorado na liderança do Campeonato Brasileiro.Assim como na última quarta-feira, quando encarou o Palmeiras, o Colorado deixou a vitória escapar nos acréscimos. No meio da semana, Luiz Adriano deixou tudo igual aos 49 minutos. Já contra o Esquadrão de Aço, o gol de empate saiu aos 52 minutos.