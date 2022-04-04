Gols, passes, desarmes... Veja as estatísticas do Fluminense campeão carioca 2022

O Rio de Janeiro tem um novo campeão estadual: o Fluminense. Após vencer o Flamengo por 2 a 0 no primeiro jogo da decisão, o Tricolor confirmou a boa fase e ficou com o título depois de empatar em 1 a 1 com o rival, neste sábado, no Maracanã. Germán Cano, que já havia marcado duas vezes no primeiro encontro, balançou as redes novamente e garantiu a taça - Gabigol anotou pelo lado rubro-negro.
Campeão após nove anos de jejum, o Fluminense termina a sua participação nesta edição com 11 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. A equipe teve a defesa menos vazada do campeonato, com apenas cinco gols sofridos, e o 3º ataque mais positivo, com 21 gols - Flamengo, com 30, e Botafogo, 26, ficaram à frente no quesito.
Com boa posse de bola - teve média de 55,3% por jogo, segundo dados do Footstats -, o time de Abel Braga foi o segundo que mais trocou passes certos na competição, 5396, com 91% de aproveitamento no fundamento. Além disso, foi quem mais acertou lançamentos (188) e viradas de jogo (43). Veja os números completos do campeão:
FLUMINENSE NO CARIOCA 2022- Dados do Footstats
15 jogos11 vitórias2 empates2 derrotas21 gols marcados (3º)5 gols sofridos (1º)78 finalizações certas (2º)138 finalizações erradas5396 passes certos (2º)528 passes errados188 lançamentos certos (1º)235 lançamentos errados43 viradas de jogo certas (1º)4 viradas de jogo erradas208 desarmes certos (2º)43 interceptações certas (2º)373 rebatidas defensivas (7º)66 dribles certos (6º)