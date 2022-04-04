Gols, passes, desarmes... Veja as estatísticas do Fluminense campeão carioca 2022

O Rio de Janeiro tem um novo campeão estadual: o Fluminense. Após vencer o Flamengo por 2 a 0 no primeiro jogo da decisão, o Tricolor confirmou a boa fase e ficou com o título depois de empatar em 1 a 1 com o rival, neste sábado, no Maracanã. Germán Cano, que já havia marcado duas vezes no primeiro encontro, balançou as redes novamente e garantiu a taça - Gabigol anotou pelo lado rubro-negro.

Campeão após nove anos de jejum, o Fluminense termina a sua participação nesta edição com 11 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. A equipe teve a defesa menos vazada do campeonato, com apenas cinco gols sofridos, e o 3º ataque mais positivo, com 21 gols - Flamengo, com 30, e Botafogo, 26, ficaram à frente no quesito.

Com boa posse de bola - teve média de 55,3% por jogo, segundo dados do Footstats -, o time de Abel Braga foi o segundo que mais trocou passes certos na competição, 5396, com 91% de aproveitamento no fundamento. Além disso, foi quem mais acertou lançamentos (188) e viradas de jogo (43). Veja os números completos do campeão:

FLUMINENSE NO CARIOCA 2022- Dados do Footstats

15 jogos11 vitórias2 empates2 derrotas​21 gols marcados (3º)5 gols sofridos (1º)78 finalizações certas (2º)138 finalizações erradas​5396 passes certos (2º)528 passes errados​188 lançamentos certos (1º)235 lançamentos errados43 viradas de jogo certas (1º)4 viradas de jogo erradas​208 desarmes certos (2º)43 interceptações certas (2º)​373 rebatidas defensivas (7º)66 dribles certos (6º)