Gols, dribles e assistências: as estatísticas de Breno Lopes, novo reforço do Palmeiras

Crédito: Juventude

Sem Wesley, que sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o Palmeiras foi ao mercado e acertou com o atacante Breno Lopes, que vinha defendendo o Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 24 anos assinará um vínculo de quatro anos com o clube paulista.

Revelado pelo Joinville, Breno terá a sua primeira experiência fora da Região Sul do Brasil. Além de JEC e Juventude, o jogador passou também por Juventus Jaraguá, de Santa Catarina, Figueirense e Athletico Paranaense. Em 2020, o atleta vem vivendo o seu melhor momento da carreira. Com 9 gols marcados, é o vice-artilheiro da Segundona, apenas um gol atrás de Caio Dantas, do Sampaio Correia.

A fase goleadora mesmo não sendo um centroavante típico, mas sim o atacante de movimentação e velocidade, se explica pelo bom aproveitamento nas conclusões. Para estufar as redes nove vezes, Breno precisou finalizar apenas 30 vezes, o que lhe dá um aproveitamento de 30% nas conclusões. Entre os dez principais artilheiros da Série B, somente os centroavantes Léo Gamalho, que já deixou o CRB, com 38,1%, e Bruno Gomes, do Paraná, com 31,6%, segundo dados do Footstats.

Além da briga pela artilharia, Lopes detém também a segunda maior marca de participações diretas em gols. Além dos nove tentos, Breno deu duas assistências nos 19 jogos que disputou, totalizando 11 ações diretas que terminaram nas redes adversárias. Veja mais números do novo atacante do Palmeiras:

BRENO LOPES NA SÉRIE B 2020- Dados do Sofascore