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Gols diante do Grêmio acabaram com seca do Sport no BR-20

Após três jogos sem balançar a rede, o Leão voltou a soltar o grito de gol, em Porto Alegre...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 17:30
Crédito: Pedro H. Tesch/Brasileirão Assaí
Na noite da última quinta-feira, o Sport foi até Porto Alegre e derrotou o Grêmio por 2 a 1. O resultado tirou o Leão da lanterna da competição e de quebra acabou com uma seca de gols dentro do time.O Leão não balançava a rede adversária desde o dia 16 de agosto, quando empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO fora de casa.
Desde então, a equipe havia passado três jogos (Santos, São Paulo e Coritiba) sem saber o que é furar o sistema de marcação do rival.
Após sete rodadas disputadas, o Sport aparece na 14ª colocação, com seis gols marcados, média de 0,8 por jogo.
No fim de semana, o Leão volta a campo e o compromisso será na Ilha do Retiro. O adversário é o Goiás, a partir das 16h (Horário de Brasília).

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