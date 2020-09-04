Gols diante do Grêmio acabaram com seca do Sport no BR-20

Na noite da última quinta-feira, o Sport foi até Porto Alegre e derrotou o Grêmio por 2 a 1. O resultado tirou o Leão da lanterna da competição e de quebra acabou com uma seca de gols dentro do time.O Leão não balançava a rede adversária desde o dia 16 de agosto, quando empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO fora de casa.
Desde então, a equipe havia passado três jogos (Santos, São Paulo e Coritiba) sem saber o que é furar o sistema de marcação do rival.
Após sete rodadas disputadas, o Sport aparece na 14ª colocação, com seis gols marcados, média de 0,8 por jogo.
No fim de semana, o Leão volta a campo e o compromisso será na Ilha do Retiro. O adversário é o Goiás, a partir das 16h (Horário de Brasília).