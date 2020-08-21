'Gols de pelada'? Fluminense sofre com falhas e liga alerta pensando na Copa do Brasil

Crédito: Divulgação/Twitter/Bragantino

Depois de mais uma derrota do Fluminense neste Campeonato Brasileiro, foi comum ler nas redes sociais os torcedores criticando os "gols de pelada" sofridos pela equipe nas últimas partidas. De fato. Os erros individuais, como nos dois contra o Red Bull Bragantino e no duelo com o Palmeiras, e falhas de marcação, nos confrontos com Grêmio e Internacional, custaram caro para a equipe de Odair Hellmann nos quatro jogos feitos até o momento pela competição.

Isso liga o sinal de alerta não só para a continuidade do Brasileirão, já que o Tricolor carioca terá ainda uma sequência ingrata no restante deste mês, mas também na Copa do Brasil. Na próxima terça-feira, o Fluminense recebe o Figueirense precisando reverter uma desvantagem de 1 a 0 do primeiro jogo. Ou seja, qualquer erro pode ser crucial para a competição considerada uma das prioridades do ano. Veja como foram os lances e os erros que o Flu não pode cometer novamente.

GRÊMIO E PALMEIRAS

No primeiro jogo, com o Grêmio, na origem do lance, o Flu tem dois acompanhando Maicon, que estava com a bola. O restante fazia duas linhas de marcação com quatro atletas, mas isso logo se desfaz quando a jogada se desenvolve. Diego Souza, caído, aparece no meio dessas linhas, faz o toque mesmo no chão. A partir daí, seis jogadores do Tricolor carioca são vencidos por três do gaúcho, enquanto os outros quatro observam de longe. A marcação é toda focada na bola e Diego Souza aparece tranquilo para finalizar após um toque infeliz de Nino.

Com o Internacional, o gol saiu de cobrança de escanteio. Com uma marcação por zona e observando apenas o curso da bola, foram três disputas de cabeça na área, todas vencidas pelo Colorado, até a bola sobrar limpa para Guerrero. O peruano, inclusive, estava cercado por Igor Julião, Luccas Claro e Yago, mas todos olhavam para a bola e deixaram o atacante girar livre e marcar.

Contra o Red Bull Bragantino, o primeiro gol se originou de uma falha do goleiro Muriel, que espalmou para frente em um chute de fora da área. Os jogadores do adversário, ligados na jogada, já se anteciparam esperando um rebote e Alerrandro marcou.