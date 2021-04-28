Gols, assistências, desarmes e mais: veja o raio-x do Botafogo na Taça Guanabara de 2021

Crédito: Vitor Silva / Botafogo

A goleada por 4 a 0 sobre o Macaé, no último domingo, marcou o último jogo do Botafogo na Taça Guanabara de 2021. O Alvinegro ficou na sétima colocação da competição, com 15 pontos conquistados. No total, foram três vitórias, seis empates e duas derrotas. Com o encerramento da competição, o LANCE! preparou um raio-x para mostrar quem mais se destacou em cada estatística pelo Glorioso.

> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021Sem tempo para pré-temporada, o Campeonato Carioca também serviu como um laboratório para que o técnico Marcelo Chamusca testasse jogadores e buscasse a melhor formação do Botafogo. Dessa maneira, em fase de reestruturação, novos jogadores foram contratados e outros da base ganharam mais minutos dentro de campo.

Um dos destaques vai para as duas laterais do Alvinegro. Se no ano passado foram dor de cabeça para a torcida, nesta temporada, os números são animadores. Jonathan lidera o time em desarmes (20) e é o terceiro em dribles certos (cinco). Enquanto isso, PV é o segundo do Botafogo em desarmes (15) e o primeiro em dribles certos (sete). Abaixo, confira todas as estáticas separadas pelo L!. PASSES CERTOS

1) Kanu - 452 passes;

2) Jonathan - 435 passes;

3) Matheus Frizzo - 372 passes. FINALIZAÇÕES CERTAS

1) Matheus Babi - oito finalizações;

2) Felipe Ferreira - seis finalizações;

3) Marco Antônio e Rafael Navarro - quatro finalizações.GOLS

1) Matheus Babi - três gols;

2) Felipe Ferreira - dois gols;

3) Matheus Nascimento, Warley, Pedro Castro, Rickson, Marco Antônio, Rafael Navarro, David Sousa e Ênio - um gol.ASSISTÊNCIAS

1) Paulo Victor, Marco Antônio e Bruno Nazário - duas assistências;

2) Matheus Frizzo, Ronald, Kanu, Marcinho, Rafael Navarro e Ênio - uma assistência.

3) Ninguém.ASSISTÊNCIAS PARA FINALIZAÇÃO

1) Marcinho - 13 passes;

2) Felipe Ferreira - 11 passes;

3) Warley - nove passesDESARMES CERTOS

1) Jonathan - 20 desarmes;

2) Paulo Victor - 15 desarmes;

3) Rickson - oito desarmes.INTERCEPTAÇÕES CERTAS

1) José Welison e Kanu - quatro interceptações;

2) Jonathan - três interceptações;

3) Warley, Matheus Frizzo e Matheus Babi - duas interceptaçõesDRIBLES CERTOS

1) Paulo Victor e Marco Antônio - sete dribles;

2) Marcinho - seis dribles;

3) Jonathan - cinco dribles.FALTAS RECEBIDAS

1) Matheus Babi - 25 faltas;

2) Warley - 20 faltas;

3) Marco Antônio - 18 faltas.FALTAS COMETIDAS

1) Jonathan - 19 faltas;

2) Kanu e Matheus Babi - 17 faltas;

3) Paulo Victor - 15 faltas.PERDAS DE POSSE DE BOLA

1) Marcinho - 33 perdas;

2) Matheus Babi - 26 perdas;

3) Paulo Victor - 22 perdas. IMPEDIMENTOS

1) Ênio - seis impedimentos;

2) Matheus Babi - três impedimentos;

3) Gilvan, Paulo Victor, Felipe Ferreira, Ronald, Pedro Castro e Marco Antônio - dois impedimentos.