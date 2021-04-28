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Gols, assistências, desarmes e mais: veja o raio-x do Botafogo na Taça Guanabara de 2021

O Alvinegro ficou na sétima colocação da Taça Guanabara, com 15 pontos conquistados. No total, foram três vitórias, seis empates e duas derrotas...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 06:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 06:30
Crédito: Vitor Silva / Botafogo
A goleada por 4 a 0 sobre o Macaé, no último domingo, marcou o último jogo do Botafogo na Taça Guanabara de 2021. O Alvinegro ficou na sétima colocação da competição, com 15 pontos conquistados. No total, foram três vitórias, seis empates e duas derrotas. Com o encerramento da competição, o LANCE! preparou um raio-x para mostrar quem mais se destacou em cada estatística pelo Glorioso.
> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021Sem tempo para pré-temporada, o Campeonato Carioca também serviu como um laboratório para que o técnico Marcelo Chamusca testasse jogadores e buscasse a melhor formação do Botafogo. Dessa maneira, em fase de reestruturação, novos jogadores foram contratados e outros da base ganharam mais minutos dentro de campo.
Um dos destaques vai para as duas laterais do Alvinegro. Se no ano passado foram dor de cabeça para a torcida, nesta temporada, os números são animadores. Jonathan lidera o time em desarmes (20) e é o terceiro em dribles certos (cinco). Enquanto isso, PV é o segundo do Botafogo em desarmes (15) e o primeiro em dribles certos (sete). Abaixo, confira todas as estáticas separadas pelo L!. PASSES CERTOS
1) Kanu - 452 passes;
2) Jonathan - 435 passes;
3) Matheus Frizzo - 372 passes. FINALIZAÇÕES CERTAS
1) Matheus Babi - oito finalizações;
2) Felipe Ferreira - seis finalizações;
3) Marco Antônio e Rafael Navarro - quatro finalizações.GOLS
1) Matheus Babi - três gols;
2) Felipe Ferreira - dois gols;
3) Matheus Nascimento, Warley, Pedro Castro, Rickson, Marco Antônio, Rafael Navarro, David Sousa e Ênio - um gol.ASSISTÊNCIAS
1) Paulo Victor, Marco Antônio e Bruno Nazário - duas assistências;
2) Matheus Frizzo, Ronald, Kanu, Marcinho, Rafael Navarro e Ênio - uma assistência.
3) Ninguém.ASSISTÊNCIAS PARA FINALIZAÇÃO
1) Marcinho - 13 passes;
2) Felipe Ferreira - 11 passes;
3) Warley - nove passesDESARMES CERTOS
1) Jonathan - 20 desarmes;
2) Paulo Victor - 15 desarmes;
3) Rickson - oito desarmes.INTERCEPTAÇÕES CERTAS
1) José Welison e Kanu - quatro interceptações;
2) Jonathan - três interceptações;
3) Warley, Matheus Frizzo e Matheus Babi - duas interceptaçõesDRIBLES CERTOS
1) Paulo Victor e Marco Antônio - sete dribles;
2) Marcinho - seis dribles;
3) Jonathan - cinco dribles.FALTAS RECEBIDAS
1) Matheus Babi - 25 faltas;
2) Warley - 20 faltas;
3) Marco Antônio - 18 faltas.FALTAS COMETIDAS
1) Jonathan - 19 faltas;
2) Kanu e Matheus Babi - 17 faltas;
3) Paulo Victor - 15 faltas.PERDAS DE POSSE DE BOLA
1) Marcinho - 33 perdas;
2) Matheus Babi - 26 perdas;
3) Paulo Victor - 22 perdas. IMPEDIMENTOS
1) Ênio - seis impedimentos;
2) Matheus Babi - três impedimentos;
3) Gilvan, Paulo Victor, Felipe Ferreira, Ronald, Pedro Castro e Marco Antônio - dois impedimentos.
*Dados retirados do site Footstats.

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