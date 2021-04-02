Gols, assistências, desarmes: confira o Raio-X do Fluminense no mês de março

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Março acabou, e o Fluminense se encontra na quinta posição, com dez pontos conquistados, no Campeonato Carioca de 2021. Nos 31 dias de março, o Tricolor das Laranjeiras somou três vitórias, um empate e três derrotas. A temporada, até aqui, contou com uma mescla do time sub-23 até o retorno dos titulares. Com tantos jogadores utilizados, o LANCE! separou quem mais se destacou em cada estatística.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaDurante as sete partidas disputadas no terceiro mês do ano, o Fluminense encarou dois clássicos - contra Flamengo e Vasco -, duelou contra as surpresas do campeonato, Portuguesa-RJ e Volta Redonda, além dos jogos contra Resende, Bangu e Boavista. Confira os resultados:

1ª rodada - Resende 2 x 1 Fluminense 2ª rodada - Fluminense 0 x 3 Portuguesa-RJ3ª rodada - Flamengo 0 x 1 Fluminense4ª rodada - Bangu 0 x 1 Fluminense5ª rodada - Boavista 0 x 2 Fluminense6ª rodada - Fluminense 2 x 3 Volta Redonda7ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vasco

Assim, mediante a todos os confrontos citados acima, veja o levantamento que o L! fez sobre quais jogadores do Tricolor exerceram mais os seguintes fundamentos: passes, finalizações, desarmes, cruzamentos, lançamentos, interceptações, dribles, viradas de jogo, gols, assistências, faltas, impedimentos, perdas de bola, cartões amarelos.PASSES

1. Frazan - 218 tentativas (95.9% de aproveitamento).2. Martinelli - 188 tentativas (96.3% de aproveitamento).3. André - 145 tentativas (97.2% de aproveitamento).

FINALIZAÇÕES

1. Gabriel Teixeira - 19 tentativas (42% de aproveitamento).2. Michel Araújo - oito tentativas (50% de aproveitamento).3. Fred - sete tentativas (71.4% de aproveitamento).

DESARMES

1. Yago Felipe - 16 tentativas (87.5% de aproveitamento).2. André - 11 tentativas (91% de aproveitamento).3. Gabriel Teixeira - nove tentativas (100% de aproveitamento).CRUZAMENTOS

1. Danilo Barcelos - 25 tentativas (32% de aproveitamento).2. Nenê - 21 tentativas (38% de aproveitamento).3. Gabriel Teixeira - 10 tentativas (20% de aproveitamento).

LANÇAMENTOS

1. Marcos Felipe - 70 tentativas (37% de aproveitamento).2. Pedro Rangel - 26 tentativas (34.4% de aproveitamento).3. Danilo Barcelos - 19 tentativas (26.3 de aproveitamento).

INTERCEPTAÇÕES

1. Gabriel Teixeira - cinco tentativas (80% de aproveitamento).2. Yuri - quatro tentativas (100% de aproveitamento).3. Calegari - duas tentativas (1005 de aproveitamento).

DRIBLES

1. John Kennedy - cinco tentativas (80% de aproveitamento).2. Kayky - cinco tentativas (80% de aproveitamento).3. Caio Paulista - três tentativas (66.7% de aproveitamento).Com presença em sete situações, Gabriel Teixeira é o jogador que mais apareceu no levantamento do L!, (Mailson Santana / Fluminense)GOLS

1. Fred - três.​2. Alexandre Jesus, John Kennedy, Yago Felipe, Ganso e Igor Julião estão empatados em segundo com um gol cada.3. Os demais jogadores do plantel ainda não marcaram pelo Fluminense.

ASSISTÊNCIAS

1. Nenê, Martinelli, Rai, Igor Julião e Kayky estão empatados em primeiro. Todos já somam uma assistência pelo Fluminense.2. Os demais jogadores do Tricolor não tiveram nenhuma assistência até o momento.

REBATIDAS

1. Frazan - 35.2. Nino - 20.3. Matheus Ferraz - 17.FALTAS COMETIDAS

1. Danilo Barcelos - nove.2. John Kennedy - oito.3. André - seis.

PÊNALTIS COMETIDOS

1. Somente Danilo Barcelos cometeu pênalti na equipe do Flu - um.

IMPEDIMENTOS

1. John Kennedy e Fernando Pacheco - dois.2. Alexandre Jesus, Gabriel Teixeira, Caio Vinícius, Yuri Lima, Fred, Caio Paulista e Fred estão empatados em segundo. Todos com um impedimento.PERDAS DE POSSE DE BOLA

1. John Kennedy - 16.2. Gabriel Teixeira - 14.3. Luiz Henrique - 11.

CARTÕES AMARELOS

1. Gabriel Teixeira - dois.2. John Kennedy, Caio Vinícius, Wellington, Danilo Barcelos, Igor Julião, Daniel e Frazan estão empatados em segundo. Todos receberam um cartão amarelo.