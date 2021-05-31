Gols, assistências, cartões... Confira números da equipe principal do Flamengo no início da temporada

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Apesar de o desempenho ainda levantar dúvidas de parte da torcida, os números do Flamengo no início da temporada são positivos. Além dos dois títulos conquistados (Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca), a equipe principal do Rubro-Negro chegou à 10ª vitória na temporada ao bater o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, na estreia do Brasileirão.

+ Veja mais notícias do FlamengoO time comandado por Rogério Ceni também aproveitou para ampliar a sequência invicta para 13 partidas. A última - e única derrota - do grupo principal do Flamengo na temporada foi o 3 a 1 para o Vasco, em 16 de abril, pela Taça Guanabara.Veja números do time principal do Flamengo:

17 JOGOS DISPUTADOS- 10 vitórias- 6 empates- 1 derrota- 41 gols marcados (2,41 gol por jogo)- 21 gols sofridos (1,23 gol por jogo)

ARTILHEIROS15 gols - Gabigol8 gols - Pedro 5 gols - Arrascaeta 3 gols - Vitinho 2 gols - Bruno Henrique, Michael e Willian Arão1 gol - Diego, Gerson, Gustavo Henrique e João Gomes

+ Confira a tabela completa do Brasileirão

GARÇONS4 assistências - Arrascaeta e Bruno Henrique3 assistências - Michael2 assistências - Diego, Gerson, Vitinho, Gabigol, Pedro e Filipe Luís1 assistência - João Gomes, Ramon, Isla, Gustavo Henrique e Everton RibeiroCARTÕES AMARELOS5 - Bruno Henrique e Rodrigo Caio4 - Diego, João Gomes e Vitinho3 - Gabigol, Gustavo Henrique, Gerson, 2 - Arrascaeta, Filipe Luís, Willian Arão e Isla1 - Diego Alves, Hugo Souza, Gabriel Batista, Renê, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira, Michael e Rodrigo Muniz.

CARTÃO VERMELHO1 - Willian Arão