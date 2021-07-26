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Goleiros do Santos não defendem pênalti há quase dois anos

Última defesa de pênalti de um goleiro do Peixe aconteceu em outubro de 2019...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 16:26
Crédito: João Paulo e John ainda não defenderam pênaltis no Brasileiro deste ano (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Brasileiro no último domingo. O único gol da partida foi marcado de pênalti, pelo atacante Zé Roberto, e o gol manteve um tabu: um goleiro do Santos não defende uma cobrança de pênalti há quase dois anos.A última defesa de pênalti por um goleiro do Santos foi de Everson, ainda em 5 de outubro de 2019, em chute de Rossi, na época no Vasco da Gama, pelo Brasileirão.
Na temporada, o Peixe teve dois pênaltis contra marcados, justamente pelo Brasileirão, e sofreu os dois: diante o Ceará, com o goleiro John e contra o Atlético-GO com João Paulo.Foram cinco pênaltis a favor do Alvinegro: Marinho converteu dois diante o San Lorenzo, pela Libertadores, e contra o Palmeiras, no Brasileiro, mas perdeu diante o Ceará, pelo Brasileiro. Sánchez e Kaio Jorge também converteram contra o Palmeiras, um pelo Paulista e outro pelo Brasileiro.
Quando o assunto é disputa de pênaltis, também faz tempo que o torcedor santista não tem motivos para comemorar. A última vitória foi contra o Botafogo-SP, nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2018. Desde então, são três eliminações: para os rivais Palmeiras e Corinthians, nos Paulistas de 2018 e 2019, respectivamente; e para o Cruzeiro, na Copa do Brasil de 2018.

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