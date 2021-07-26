Goleiros do Santos não defendem pênalti há quase dois anos

O Santos perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Brasileiro no último domingo. O único gol da partida foi marcado de pênalti, pelo atacante Zé Roberto, e o gol manteve um tabu: um goleiro do Santos não defende uma cobrança de pênalti há quase dois anos.A última defesa de pênalti por um goleiro do Santos foi de Everson, ainda em 5 de outubro de 2019, em chute de Rossi, na época no Vasco da Gama, pelo Brasileirão.
Na temporada, o Peixe teve dois pênaltis contra marcados, justamente pelo Brasileirão, e sofreu os dois: diante o Ceará, com o goleiro John e contra o Atlético-GO com João Paulo.Foram cinco pênaltis a favor do Alvinegro: Marinho converteu dois diante o San Lorenzo, pela Libertadores, e contra o Palmeiras, no Brasileiro, mas perdeu diante o Ceará, pelo Brasileiro. Sánchez e Kaio Jorge também converteram contra o Palmeiras, um pelo Paulista e outro pelo Brasileiro.
Quando o assunto é disputa de pênaltis, também faz tempo que o torcedor santista não tem motivos para comemorar. A última vitória foi contra o Botafogo-SP, nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2018. Desde então, são três eliminações: para os rivais Palmeiras e Corinthians, nos Paulistas de 2018 e 2019, respectivamente; e para o Cruzeiro, na Copa do Brasil de 2018.