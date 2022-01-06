Goleiro, zagueiro e volante: Paulo Sousa já identificou carências no elenco do Flamengo; saiba mais!

Imerso no "mundo Flamengo" desde que foi anunciado como técnico do clube para 2022, Paulo Sousa está prestes a começar o trabalho in loco: é aguardado no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira. À distância, contudo, o português já vem conversando com o departamento de futebol e definiu mais duas posições prioritárias para buscar reforços, além de goleiro: zagueiro e volante.A notícia da atenção maior ao setor defensivo foi inicialmente publicada pelo site "ge". Sobre a busca por um novo goleiro, o LANCE! explicou as razões aqui. Entre elas, o fato de que Paulo Sousa considera duas funções fundamentais na construção de suas equipes: o camisa 1 e o volante, que também está na lista.

Se para o gol Paulo Sousa começará o trabalho com duas opções principais (Hugo Souza e Diego Alves), as alternativas para volante são Willian Arão, Thiago Maia, João Gomes, Piris da Motta e Andreas Pereira, além de Diego Ribas, que já foi recuado para fazer a função. Veja a situação dos atletas aqui!Já no setor defensivo, o Flamengo inicia 2022 com quatro nomes: David Luiz, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Os dois primeiros conviveram com problemas físicos ao longo da última temporada (com a ressalva de que David Luiz chegou ao clube no segundo semestre e precisou pular etapas para estrear na semifinal da Libertadores), Já os outros dois não demonstraram a segurança necessária para serem titulares da equipe sem questionamentos.

Paulo Sousa e sua comissão técnica tiveram acesso a dados e informações dos jogadores nas últimas temporadas neste período em que estão trabalhando da Europa na avaliação do grupo e também na programação da pré-temporada. Todo esse panorama foi levado em consideração para definir as prioridades, o que não significa que os reforços se limitem a essas posições. A diretoria do clube, como de costume, se coloca como atento às oportunidades de mercado.