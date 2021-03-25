Goleiro Vitor Eudes é o 14º caso de Covid-19 confirmado no Cruzeiro

O Cruzeiro comunicou na tarde desta quinta-feira, 25 de março, que o goleiro Vitor Eudes foi diagnosticado com A Covid-19 após exames realizados com o elenco e a comissão técnica do clube. O jogador está isolado do restante do elenco e dos trabalhos na Toca da Raposa. Segundo o time mineiro, Vitor tem sintomas leves e já iniciou os procedimentos para a recuperação. Os demais funcionários da Raposa testaram negativo. Este foi o terceiro caso positivo no elenco cruzeirense em 2021, o 14º no total, desde que a pandemia do coronavírus vem assolando o planeta. Além de Eudes, também foram infectados o zagueiro Weverton e o atacante Stênio depois de servirem a seleção brasileira sub-18. Os dois já estão curados e voltaram aos treinamentos. Como Vitor Eudes é considerado o terceiro goleiro, na reserva de Fábio e Lucas França, a sua ausência não será problema para o time, que volta a campo no dia 1º de abril, quinta-feira, contra o Tombense, no Mineirão, às 16h, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.