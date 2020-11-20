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Goleiro sub-17 do Palmeiras treina com profissionais e é chamado para decisão no sub-20

Kaique comentou sobre a emoção de treinar no time principal e sobre atuar com uma categoria acima da sua...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 08:30

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 08:30

Crédito: César Greco/Palmeiras
Com a convocação de Weverton para a Seleção Brasileira e a ausência dos reservas Jailson e Vinícius Silvestre, ambos diagnosticados com Covid-19, o Palmeiras recrutou três goleiros das categorias de base para participar do treino com o elenco profissional, na última terça-feira (17).
​Além de Mateus e Leandro que pertencem ao sub-20, o goleiro Kaique, de apenas 17 anos, completou o treinamento e comentou ao LANCE!/NOSSO PALESTRA a emoção de integrar o time de cima e as principais diferenças entre a base em relação ao profissional.
​- Foi uma experiência muito boa. […] Pude absorver bastante coisa do treino e busquei sempre melhorar. A diferença que eu pude sentir é que os treinos dos profissionais são para ajustar algumas coisas como a parte técnica e as situações de jogo. Já na base, os treinos são mais fortes e intensos - disse Kaique.O goleiro faz parte da geração 2003 e constitui o celeiro de grandes promessas da academia de goleiros do Verdão. Em setembro deste ano, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. Atualmente, faz parte do elenco que está disputando o Campeonato Brasileiro Sub-17.
​Com um bom desempenho apresentado durante o treino, o goleiro foi convocado para integrar a equipe que disputou e venceu o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 contra o Internacional, no Beira-Rio.

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