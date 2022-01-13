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futebol

Goleiro se despede do Flamengo: 'Grato por tudo que vivi no clube'

César, cujo contrato é válido até abril, publicou mensagem de despedida do Flamengo. Formado no Ninho do Urubu, o goleiro defendeu o clube por 12 anos...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 09:05

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 09:05

Após 12 anos vestindo o Manto, César não defenderá mais o Flamengo. Nesta quinta, o goleiro publicou uma mensagem de despedida e agradecimento ao clube. Formado no Ninho do Urubu, o camisa 37 tinha contrato até abril deste ano, mas César entrou em acordo com o Fla para rescindir de forma amigável.- Neste momento, se encerra um ciclo. Não faço mais parte do Clube de Regatas do Flamengo, foram mais de 12 anos vestindo, com muito orgulho, essa camisa - publicou César em suas redes sociais, continuando em seguida:
- Sou extremamente grato a Deus por tudo que vivi dentro do clube, grato ao Flamengo que me fez realizar grandes sonhos. Grato a todas as pessoas que passaram por minha vida ao longo de todos esses anos. Fiz grandes amigos, aprendi com muita gente. Enfrentei alguns gigantes, tempos difíceis, que com fé em Deus e pela graça d'Ele, venci. Conquistei grandes vitórias e títulos, junto com grupos incríveis de profissionais. Formado no Ninho do Urubu, César subiu ao time profissional com expectativa de conquistar seu espaço como titular do Flamengo. Sua estreia foi em 2013, mas o camisa 37 não conseguiu uma sequência que o credenciasse à posição. Foram 72 jogos disputados com o Manto, e César fez parte do elenco que conquistou três Cariocas, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.
Neste período, César foi emprestado pelo Flamengo apenas em 2016, à Ferroviária e à Ponte Preta. Em 2021, o goleiro passou por duas cirurgias no joelho direito, sendo o último procedimento realizado no dia 6 de dezembro.
Crédito: CésarestreouentreosprofissionaisdoFlamengoem2013edisputou72partidascomoManto(Foto:AFP

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