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futebol

Goleiro mira sequência do Sport na Série A e triunfo sobre o Goiás

Carlos Eduardo vem brigando por vaga como titular na equipe rubro-negra...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 19:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 dez 2020 às 19:19
Crédito: Divulgação/Sport
Brigando por vaga no time titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo revelou o desejo de todos no elenco rubro-negro em ver o rubro-negro crescendo de produção na Série A. Segundo ele, um dos melhores da posição na Série B do ano passado vestindo a camisa do Brasil de Pelotas, esse é o objetivo de todos.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Listamos 15 emprestados que estão bem e poderiam voltar ao seu time
- Estamos trabalhando para que a equipe possa fazer uma ótima sequência até o fim da temporada. O grupo tem se empenhado muito para melhorar ainda mais seu rendimento em campo nestas próximas semanas - afirmou.
Para Eduardo, o desejo é ver o Leão fazendo um grande jogo diante do Goiás.
- Vamos encarar uma equipe que precisa da vitória também e está buscando sair do Z4. Temos que ter o máximo de atenção para sairmos com uma vitória.
Goiás (20º colocado) e Sport (15º colocado) se enfrentam neste sábado, às 19h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 27ª rodada do Brasileirão-2020.

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