Goleiro mira sequência do Sport na Série A e triunfo sobre o Goiás

Crédito: Divulgação/Sport

Brigando por vaga no time titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo revelou o desejo de todos no elenco rubro-negro em ver o rubro-negro crescendo de produção na Série A. Segundo ele, um dos melhores da posição na Série B do ano passado vestindo a camisa do Brasil de Pelotas, esse é o objetivo de todos.

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- Estamos trabalhando para que a equipe possa fazer uma ótima sequência até o fim da temporada. O grupo tem se empenhado muito para melhorar ainda mais seu rendimento em campo nestas próximas semanas - afirmou.

Para Eduardo, o desejo é ver o Leão fazendo um grande jogo diante do Goiás.

- Vamos encarar uma equipe que precisa da vitória também e está buscando sair do Z4. Temos que ter o máximo de atenção para sairmos com uma vitória.