Goleiro Jefferson deve ser emprestado pelo Náutico ao Santa Cruz

Dois dos clubes mais importantes do futebol pernambucano, Náutico e Santa Cruz, parecem estar apenas pelo anúncio oficial para concretizar a transação envolvendo o empréstimo do goleiro Jefferson.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Segundo informação do portal 'JC', verbalmente está tudo acertado para que o arqueiro de 28 anos de idade deixe o clube dos Aflitos para defender a equipe do Arruda. Equipe essa que, no próximo ano, terá a missão de retornar para o terceiro nível do futebol nacional após a traumática queda em 2021.

No aspecto financeiro, o acerto entre as partes também foi revelado pelo veículo onde os vencimentos do jogador, que estariam na casa dos R$ 30 mil, serão divididos de maneira igualitária entre as duas equipes no contrato com validade até o fim da participação do Santa na Série D do Brasileirão.

Praticamente desde 2020 ocupando a maioria do tempo o banco de reservas, a saída de Jefferson foi algo buscado constantemente pela diretoria do Náutico e acabou sendo naturalmente intensificada com a chegada por empréstimo ao Alvirrubro de Lucas Perri, cedido pelo São Paulo.

Ao todo, Jefferson fez 59 partidas no Timbu e integrou o grupo na conquista de três títulos: os estaduais de 2018 e 2021 além do Campeonato Brasileiro da Série C no ano de 2019.