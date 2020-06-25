Goleiro Jailson faz desabafo sobre pandemia: 'Estou morrendo de medo'

Crédito: Jailson comentou adaptação nos testes que o Palmeiras faz nos campos da Academia (Agência Palmeiras/Divulgação

Jailson está na capital paulista, um dos principais focos do coronavírus no mundo, retomando o cotidiano na Academia de Futebol para realizar testes nos gramados desde terça-feira. E o goleiro do Palmeiras, aos 38 anos de idade, não esconde estar com medo, até porque será pai em breve.

- Estou morrendo de medo. Estamos passando por esse momento de pandemia, ainda mais em São Paulo, em que os casos a cada dia aumentam mais. Minha esposa está grávida, preciso tomar um cuidado maior ainda. O momento que vivemos é difícil, ainda mais com tanta gente da família no grupo de risco. Só converso online, pelas redes sociais, esperando tudo isso passar para matar as saudades - disse o jogador à TV Vanguarda.E MAIS:Gómez já fez teste para COVID-19 e se apresenta nesta quintaDe volta ao CT, Willian vê testes como 'superimportantes'Deyverson dá adeus ao Getafe: 'Segunda casa, país que admiro'Clube acompanha acusações a Dudu e se diz contra violênciaO que será da base? Coordenador do Palmeiras respondeO jogador mantém distância de sua mãe e sua avó e se coloca contra o retorno precipitado do futebol. Por enquanto, os treinamentos com bola estão liberados em São Paulo somente a partir da quarta-feira que vem, ainda sem data para a retomada do Campeonato Paulista. Para Jailson, a preocupação aumenta por ele ver nas ruas um desrespeito à proteção pessoal.

- Em alguns lugares do mundo, o futebol já voltou. No Brasil, muitos não respeitam, andam sem máscara. O futebol deve voltar mesmo quando estiver tudo resolvido, cada um se cuidando com deve se cuidar, porque está muito feio no Brasil mesmo esse COVID-19 - comentou o goleiro, ressaltando, porém, que os cuidados no Palmeiras têm sido elogiáveis.

- É uma nova realidade. Não pode ter contato com os companheiros, só de longe. Sou um cara brincalhão, mas estou só zoando à distância mesmo. Temos um grupo de 30 jogadores e tem os horários. Em um horário, são 15. Quando esses 15 vão embora, chegam mais 15 para fazer os testes. O Palmeiras está bem seguro com tudo isso - contou.