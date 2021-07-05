Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Goleiro é liberado pelo DM e atletas do sub-23 integram treino do Corinthians

Atividade regenerativa desta segunda-feira (8) contou com a presença de Caíque França e cinco jogadores da base...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 19:43
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Cinco atletas da equipe sub-23 integraram o treino profissional do Corinthians nesta segunda-feira (5): os zagueiros Igor Morais, John Lessa e Léo Paraíso; o meia Du Queiroz e o atacante Reffit.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! >> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogasA atividade também contou com o retorno do goleiro Caíque França, liberado pelo Departamento Médico após passar por uma cirurgia de hérnia inguinal.
Desde a sua chegada ao comando do Timão, o técnico Sylvinho tem costumado chamar jogadores das categorias inferiores para compor as atividades, principalmente as regenerativas, onde os titulares do jogo anterior ficaram apenas na parte interna do CT Joaquim Grava.
Nesta quinta-feira (8), o Corinthians enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, pela décima rodada do Brasileirão. Antes o time terá mais duas atividades, nas manhãs de terça (6) e quarta-feira (7).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados