Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Goleiro e atacante do Flamengo se destacam em goleada da Seleção Brasileira Sub-18
futebol

Goleiro e atacante do Flamengo se destacam em goleada da Seleção Brasileira Sub-18

Enquanto Kauã defendeu dois pênaltis, o atacante Werton abriu o placar para o Brasil...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 17:31
Crédito: Caio Falcão/CBF
Finalizando um período preparatório nesta sexta, a Seleção Brasileira Sub-18 venceu o Retrô, em amistoso, por 7 a 1. No amistoso realizado em Camaragibe, em Pernambuco, o Brasil contou com dois destaques do Flamengo: o atacante Werton, que abriu o placar, e o goleiro Kauã, que defendeu duas penalidades.
Os dois jogadores fazem parte da equipe Sub-17 do Flamengo, que compartilhou os lances da dupla do amistoso pelo Brasil nas redes sociais. Tanto o goleiro Kauã quanto o atacante Werton, do Flamengo, iniciaram o amistoso entre os titulares do técnico Dudu Patetuci, que promoveu várias mudanças no jogo. Os outros seis gols da Seleção Brasileira foram marcados por Alexsander, Matheus Martins, Jader, Renyer, João Neto e Matheus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados