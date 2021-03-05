Goleiro e atacante do Flamengo se destacam em goleada da Seleção Brasileira Sub-18

Finalizando um período preparatório nesta sexta, a Seleção Brasileira Sub-18 venceu o Retrô, em amistoso, por 7 a 1. No amistoso realizado em Camaragibe, em Pernambuco, o Brasil contou com dois destaques do Flamengo: o atacante Werton, que abriu o placar, e o goleiro Kauã, que defendeu duas penalidades.

Os dois jogadores fazem parte da equipe Sub-17 do Flamengo, que compartilhou os lances da dupla do amistoso pelo Brasil nas redes sociais. Tanto o goleiro Kauã quanto o atacante Werton, do Flamengo, iniciaram o amistoso entre os titulares do técnico Dudu Patetuci, que promoveu várias mudanças no jogo. Os outros seis gols da Seleção Brasileira foram marcados por Alexsander, Matheus Martins, Jader, Renyer, João Neto e Matheus.