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futebol

Goleiro Douglas Friedrich está próximo de iniciar segunda passagem pelo Avaí

Arqueiro não deve ter espaço no plantel do Bahia sob o comando de Guto Ferreira e deve chegar ao Leão por empréstimo...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 06:22

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 06:22

Depois de ter anunciado a chegada do lateral-direito Matheus Ribeiro, o Avaí vive a expectativa de confirmar mais uma contratação nos próximos dias de um nome que conhece bem o clube por atuações destacadas com a camisa Azurra: o goleiro Douglas Friedrich.>Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!Aos 33 anos de idade, Douglas tem conversas bastante avançadas para reforçar a equipe em caráter de empréstimo, já que tem vínculo vigente com o Bahia até dezembro deste ano.
No clube de Salvador, ele chegou a viver momentos de solidez na meta e tinha condição de titular absoluto nas temporadas de 2018 e 2019. Porém, a partir de 2020, os questionamentos se tornaram crescentes e, aos poucos, ele foi perdendo espaço, chegando a ser emprestado na última temporada para o Juventude.
Em caso de concretização do negócio, essa seria a segunda passagem do jogador pela Ressacada, deixando ótimas lembranças de sua primeira estadia que aconteceu em 2017.
Emprestado na época pelo Corinthians e mesmo diante da campanha especialmente no Brasileirão que culminou no rebaixamento, ele foi um dos pontos positivos da equipe a qual, na época, também era dirigida por Claudinei Oliveira.

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