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Goleiro do sub-20 assina primeiro contrato profissional com o Santos

Novo vínculo de Breno Sossai, de 19 anos, vai até dezembro de 2022, com renovação automática de mais dois anos. Ele está no Alvinegro desde 2010
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LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 12:57

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 12:57

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O goleiro do sub-20, Breno Sossai, assinou o primeiro contrato profissional com o Santos. O atual vínculo é válido até dezembro de 2022, com renovação automática de mais dois anos.
Breno, de 19 anos, já havia assinado o primeiro contrato de formação com o Santos em 2018. Ele defende o Alvinegro desde 2010.
Na última segunda-feira, o também goleiro Matheus Saldanha também formalizou o novo contrato com o Peixe até o fim do ano que vem. Os bons treinamentos fizeram a diretoria assinar com o defensor.
Nesta temporada, Breno Sossai tem 15 gols sofridos em 12 partidas entre Paulistão e Brasileirão sub-20. Ele também disputou a Copa São de Futebol Júnior.

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