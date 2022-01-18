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futebol

Goleiro do Sport, Carlos Eduardo está empenhado em melhorar desempenho

Arqueiro garante estar "motivado e muito focado" para a temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 10:22

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 10:22

Em meio aos trabalhos de pré-temporada realizados pelo Sport, o goleiro Carlos Eduardo falou sobre a sua expectativa de caráter individual para a temporada 2022 onde a prioridade é clara: melhorar o desempenho em relação aos seus dois primeiros anos no clube. Novo canal do LANCE! terá live com as notícias do mercado da bolaChegando ao Leão da Ilha depois de passagem destacada pelo Brasil de Pelotas, o arqueiro de 29 anos de idade não conseguiu estabelecer uma sequência larga de partidas. Tanto é que, no intervalo de dois anos, ele entrou em campo apenas por seis vezes, todas em 2021.
- Estou motivado e muito focado em fazer um grande ano com todos no clube. Estou empenhado em melhorar ainda mais meu desempenho em campo para ajudar o Sport dentro e fora de campo ao longo da temporada.
Apesar das palavras em tom animado de Carlos Eduardo, a tendência é que Mailson comece o ano como titular da equipe. Ano esse que, em partidas oficiais, terá o pontapé inicial para o rubro-negro no próximo sábado (22), em duelo da Copa do Nordeste, visitando o CRB em Maceió.
Crédito: Divulgação/Sport

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