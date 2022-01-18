Goleiro do Sport, Carlos Eduardo está empenhado em melhorar desempenho

Em meio aos trabalhos de pré-temporada realizados pelo Sport, o goleiro Carlos Eduardo falou sobre a sua expectativa de caráter individual para a temporada 2022 onde a prioridade é clara: melhorar o desempenho em relação aos seus dois primeiros anos no clube. Novo canal do LANCE! terá live com as notícias do mercado da bolaChegando ao Leão da Ilha depois de passagem destacada pelo Brasil de Pelotas, o arqueiro de 29 anos de idade não conseguiu estabelecer uma sequência larga de partidas. Tanto é que, no intervalo de dois anos, ele entrou em campo apenas por seis vezes, todas em 2021.