Goleiro do Getafe espera jogo difícil contra o Barcelona: 'Time mais forte'

Próximo adversário do Barcelona, o Getafe realiza os últimos ajustes antes de enfrentar o clube catalão, no sábado, em casa. E o goleiro dos Azulones espera um jogo complicado contra Messi e companhia. Nesta quinta-feira, David Soria conversou com a imprensa espanhola em entrevista coletiva e falou do jogo.- Temos um Barcelona mais trabalhador, mais empenhado em pressionar e defender todos juntos. É uma equipe mais treinada, com menos individualidade, mas a nível de equipe é mais forte - disse o arqueiro espanhol.