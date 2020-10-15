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futebol

Goleiro do Getafe espera jogo difícil contra o Barcelona: 'Time mais forte'

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, David Soria disse que time do Barcelona é diferente da equipe do ano passado e citou derrota para o Bayern: "Querem se justificar"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 14:28

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 14:28

Crédito: Divulgação / Getafe
Próximo adversário do Barcelona, o Getafe realiza os últimos ajustes antes de enfrentar o clube catalão, no sábado, em casa. E o goleiro dos Azulones espera um jogo complicado contra Messi e companhia. Nesta quinta-feira, David Soria conversou com a imprensa espanhola em entrevista coletiva e falou do jogo.- Temos um Barcelona mais trabalhador, mais empenhado em pressionar e defender todos juntos. É uma equipe mais treinada, com menos individualidade, mas a nível de equipe é mais forte - disse o arqueiro espanhol.
Para Soria, a derrota do Barcelona para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões por 8 a 2 serve para o time catalão querer dar uma resposta nesta temporada.
- Tem que doer (a derrota). Eles querem se justificar o mais rápido possível e acho que estão demonstrando isso. Eles fizeram uma mudança - concluiu.

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