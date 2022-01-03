Goleiro do Flamengo fala sobre expectativa pela estreia na Copinha: 'Estamos muito unidos e preparados'

Após encerrar a preparação para a Copinha, Bruno Guimarães comentou a expectativa pela estreia na competição. O goleiro do Flamengo disse que o grupo está unido e preparado para a disputa e ressaltou que a equipe "comprou" as ideias do técnico Fábio Matias. Bruno Guimarães ainda frisou a importância da Copa São Paulo de Futebol Júnior para o clube e a necessidade de estrear com vitória.> Amigo de Filipe Luís revela hábito inusitado do lateral para aprimoramento - Tenho certeza que foi uma preparação muito boa. A equipe esteve muito focada nesse tempo trabalhando. Conseguimos comprar as ideias do professor Fábio (Matias). Estamos muito unidos e preparados para fazer uma grande competição. A primeira fase é importante, como o professor Fábio falou, o primeiro jogo é o mais importante. Vamos degrau a degrau para que possamos buscar esse título que vai ser muito importante para nossa carreira, para o Flamengo e para a temporada - disse o goleiro, ao Instagram oficial do clube.