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Goleiro do Flamengo fala sobre expectativa pela estreia na Copinha: 'Estamos muito unidos e preparados'

Bruno Guimarães destacou que a equipe 'comprou' as ideias do técnico Fábio Matias; além disso, o goleiro mandou uma mensagem para a Nação...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 17:41

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 17:41

Após encerrar a preparação para a Copinha, Bruno Guimarães comentou a expectativa pela estreia na competição. O goleiro do Flamengo disse que o grupo está unido e preparado para a disputa e ressaltou que a equipe "comprou" as ideias do técnico Fábio Matias. Bruno Guimarães ainda frisou a importância da Copa São Paulo de Futebol Júnior para o clube e a necessidade de estrear com vitória.> Amigo de Filipe Luís revela hábito inusitado do lateral para aprimoramento - Tenho certeza que foi uma preparação muito boa. A equipe esteve muito focada nesse tempo trabalhando. Conseguimos comprar as ideias do professor Fábio (Matias). Estamos muito unidos e preparados para fazer uma grande competição. A primeira fase é importante, como o professor Fábio falou, o primeiro jogo é o mais importante. Vamos degrau a degrau para que possamos buscar esse título que vai ser muito importante para nossa carreira, para o Flamengo e para a temporada - disse o goleiro, ao Instagram oficial do clube.
Por fim, Bruno Guimarães também deixou uma mensagem para a Nação. Ele pediu aos torcedores para comparecerem no estádio e, quem for de fora, apoiar o Flamengo pela televisão.
- Fala, Nação! Bora estar presente nessas partidas na Arena Barueri para que possamos fazer grandes jogos com o apoio de vocês. Quem for de fora e puder assistir os jogos pelo Sportv, espero vocês.
Em tempo: o Flamengo estreia na Copinha nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Forte, do Espírito Santo, no Estádio Municipal Orlando Batista Novelli, em Baruerei. Além deles, Oeste, de São Paulo, e o Floresta, do Ceará, completam o Grupo 29.
Crédito: BrunoGuimarãeségoleirodoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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